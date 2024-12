Die Deutsche Telekom verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs erreichte am 2. Dezember 2024 ein neues 52-Wochen-Hoch bei 30,40 EUR, was einer deutlichen Erholung vom Jahrestief bei 20,73 EUR entspricht. Die positive Kursentwicklung wird durch solide Quartalszahlen gestützt - im dritten Quartal 2024 konnte der Konzern seinen Gewinn je Aktie auf 0,60 EUR steigern, während der Umsatz um 3,43 Prozent auf 28,50 Milliarden EUR wuchs. Analysten bleiben optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 36,36 EUR.

Umfangreiches Aktienrückkaufprogramm

Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms erwarb die Telekom allein in der letzten Novemberwoche 1.314.770 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 29,87 EUR. Seit Programmstart im September 2024 wurden bereits über 20 Millionen Aktien zurückgekauft. Zusätzlich erwarten Experten für das Jahr 2024 eine erhöhte Dividende von 0,89 EUR je Aktie, verglichen mit 0,77 EUR im Vorjahr.

