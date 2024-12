Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationslage hat sich 2024 weltweit nachhaltig entspannt, so Dr. Alexander Krüger von Hauck & Aufhäuser in seinem "Kapitalmarkt-Ausblick 2025".Hier und da bestünden zwar noch Schönheitsfehler, weil etwa Dienstleistungspreise hoch seien. Aus dem Flirt führender Notenbanken mit 2,0%-Preiszielen sei mancherorts sogar vorübergehend mehr geworden. Für die Geldpolitik bestehe nach Erachten der Experten von Hauck & Aufhäuser damit ein klares Signal, dass eine restriktive Ausrichtung nicht mehr nötig sei. Auch wenn wir meinen, dass sich eine beständige und punktgenaue Preiszielerfüllung allgemein kaum einstellen wird, so winkt zunächst aber eine Phase mit Quasi-Preisstabilität, so die Experten von Hauck & Aufhäuser. In dieser würden Inflationsraten nicht über 2,5% hinausragen. Leitzinsen hätten damit das Potenzial, weiter zu sinken. Ihre derzeit bremsende Wirkung auf die Wirtschaft nehme somit noch ab oder entfalle. Letzteres sei bei Erreichen des neutralen Leitzinsbereichs der Fall, der von Land zu Land verschieden sei. Im Euroraum reiche er wohl von 1,75% bis 2,75%, für die USA von 2,25% bis 3,25%. Ein Vorstoß in den expansiven Bereich dürfte nur erfolgen, wenn Konjunkturen stärker als von den Experten von Hauck & Aufhäuser erwartet nachlassen würden. Alles in allem würden sich Leitzinssenkungen wohl in erster Linie auf das erste Halbjahr 2025 konzentrieren. ...

