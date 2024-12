© Foto: Foto: Arne Dedert/dpa

Ampel-Aus, Autokrise, Trump-Sorgen: Ungeachtet aller Widerstände knackt der DAX am Montag erstmals die Marke von 19.800 Punkten. Experten rechnen mit einer Jahresendrallye, wie sie im Buche steht.Der deutsche Leitindex Dax ist zum Wochenstart auf ein neues Rekordhoch geklettert und hat dabei seine Bestmarke von Mitte Oktober übertroffen. Gegen 13:30 liegt der DAX bei 19.845 Zählern - ein Plus von 1,1 Prozent. Solide Konjunkturdaten aus China sorgten für den nötigen Schub an den Märkten. Die jüngsten Rückgänge der Inflation schüren bei Anlegern die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen durch die Zentralbanken. So könnte die Europäische Zentralbank (EZB) bereits im Dezember den Leitzins erneut …