FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben den rekordhohen Dax am Montagnachmittag mit plus drei Prozent angeführt. Die Papiere der Herzogenauracher machten inzwischen 62 Prozent des Rückschlags vom Jahreshoch bei fast 244 Euro von Ende September wett. Die US-Bank JPMorgan gab den Aktien in ihrem Ausblick auf 2025 den Stempel "Positive Catalyst Watch", der kurzfristig besonderen Optimismus signalisiert.

Adidas und die On Holding seien erste Wahl, um von den guten Aussichten für die Sportartikelbranche zu profitieren. Bei Adidas würden die Sorgen vor einem schleppenderen Wachstum zu hoch gehängt. Die Experten sehen zudem Margenpotenzial und liegen mit ihrer operativen Ergebnisschätzung über dem Marktkonsens.

Mit "Neutral" eingestufte Aktien von Puma verloren derweil im MDax 2,5 Prozent. Sie haben auf Jahressicht 14,5 Prozent verloren, während Adidas rund ein Viertel im Plus liegen. Bei Puma kappte JPMorgan die Ergebnisschätzung./ag/jha/

DE0006969603, DE0008469008, DE0008467416, DE000A1EWWW0, CH1134540470