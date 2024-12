Mainz (ots) -Die große Spendengala live aus München: Am Donnerstag, 5. Dezember 2024, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF die "Die schönsten Weihnachts-Hits"- neben einem großen Star-Aufgebot und viel weihnachtlicher Musik geht es an vor allem darum, Spenden zugunsten der Organisationen Brot für die Welt und MISEREOR zu sammeln. Die diesjährige Ausgabe ist zugleich die Abschiedssendung von Carmen Nebel.Paul Potts, Andrea Berg, The BossHoss, Andreas Gabalier, Wincent Weiss und weitere Gäste sorgen mit ihren Auftritten für festliche Stimmung. Außerdem werden beeindruckende Hilfsprojekte vorgestellt, um die wichtige Arbeit der beiden Hilfsorganisationen zu unterstützen."Mit dem Abschied Carmen Nebels vom ZDF endet eine außergewöhnliche Karriere, die von Stil, Charisma und einem einzigartigen Engagement geprägt war", so ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler.Beginn ihrer Karriere beim ZDF war 2004 mit dem Start der Samstagabend-Show "Willkommen bei Carmen Nebel". Bis 2021 präsentierte die Moderatorin in insgesamt 83 Ausgaben ein breites Spektrum nationaler und internationaler Künstler und begeisterte Millionen Zuschauer. Stars wie Helene Fischer, Udo Jürgens oder DJ Ötzi waren in Nebels Show ebenso zu Gast wie internationale Künstler und Künstlerinnen - von Chris Rea, Lionel Richie und Paul Anka bis hin zu Liza Minnelli und vielen weiteren Musikgrößen.Die von Carmen Nebel seit 2006 präsentierte Spendengala "Die schönsten Weihnachts-Hits" sammelte in 16 Jahren Millionen von Euro für den wohltätigen Zweck. "Ihre Moderationen waren nicht nur durch Professionalität, sondern auch von großer Wärme und Nahbarkeit geprägt", sagt ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann.Mit dieser letzten Show verabschiedet sich eine herausragende Persönlichkeit der deutschen Fernsehunterhaltung nach zwei Jahrzehnten erfolgreicher Zusammenarbeit endgültig von den ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauern. Wie es mit "Die schönsten Weihnachts-Hits" weitergeht, kommuniziert das ZDF zu gegebener Zeit.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Elisa Schultz, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 99551-349.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/weihnachtshits) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5921547