Neukirchen am Großvenediger (ots) -Der erste Schnee lässt bereits die Gipfel im Nationalpark Hohe Tauern glitzern. Endlich ist es so weit: Die Wildkogel-Arena öffnet ihre Pforten und lädt zu einem Winter ein, der voller Abenteuer steckt. Hoch über den Dächern von Neukirchen und Bramberg wartet ein Paradies für alle, die die kalte Jahreszeit lieben - oder ihre Liebe zum Winter neu entdecken werden.Mit den Bergbahnen Wildkogel direkt ins AbenteuerDer Einstieg in die Winterwelt könnte nicht einfacher sein. Mit der modernen Wildkogelbahn in Neukirchen und der Smaragdbahn in Bramberg gleiten Wintersportler in nur wenigen Minuten hinauf ins Skigebiet auf über 2.000 Meter Seehöhe. Schon während der Fahrt eröffnet sich ein Panorama, das den Atem raubt. Die Bergbahnen starten vom 06. bis 08.12.2024 in den Winterbetrieb und dann durchgehend vom 13.12.2024 bis 21.04.2025.Winterhighlights für alle, die mehr wollenDie Wildkogel-Arena ist nicht nur ein Skigebiet - sie ist ein Erlebnis. Über 75 Kilometer perfekt präparierte Pisten bieten für jeden die passende Herausforderung. Familien und Einsteiger fühlen sich auf den sanften Abfahrten wohl, während Könner und Adrenalinjunkies ihre Grenzen auf den steileren Hängen austesten können.Was die Wildkogel-Arena einzigartig macht, ist die Schneesicherheit bis in den April hinein. Dies wird auch von der GeoSphere Austria, einer öffentlichen Institution für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, bestätigt.Doch die Wildkogel-Arena hat noch mehr zu bieten. Die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt ist ein absolutes Highlight. Auf unglaublichen 14 Kilometern und 1.300 Höhenmetern geht es - täglich bis 22 Uhr beleuchtet - rasant durch Kurven, Wälder und Lichtungen. Ein Abenteuer für Groß und Klein, das garantiert lange in Erinnerung bleibt.Wer es abseits der Pisten ruhiger, aber nicht weniger spektakulär mag, kann die Region auf Schneeschuhen erkunden. Für Geselligkeit oder Winter-Romantik sorgen Eisstockschießen, Wildtierbeobachtungen und Pferdeschlittenfahrten. Einen Extra-Kick bekommt man beim Tandem-Paragleiten: Mit der schneebedeckten Wildkogel-Arena unter den Füßen und einem Gefühl von grenzenloser Freiheit wird dieser Flug zu einem unvergesslichen Moment.Magische Momente zaubert auch die AdventszeitBevor die Wintersaison so richtig in Fahrt kommt, taucht der Advent die Wildkogel-Arena in eine ganz besondere Atmosphäre. Die Bergdörfer Neukirchen und Bramberg verwandeln sich in kleine Winterwunderwelten. Adventmärkte mit regionalen Köstlichkeiten, traditioneller Handwerkskunst und stimmungsvoller Musik laden zum Genießen und Staunen ein.Ein Winter für Entdecker und GenießerOb aktiv auf der Piste, gemütlich bei einer Winterwanderung, abenteuerlich bei einer Rodelpartie oder romantische Stunden am Adventmarkt - die Wildkogel-Arena hat für jeden etwas zu bieten. Dank der Höhenlage mit garantierter Schneesicherheit, sodass der Winterspaß keine Grenzen kennt.Die Wildkogel-Arena bittet vom 11. bis 31.1.2025 und 15. bis 28. März 2025 zum Schneewalzer7 Übernachtungen in der gewählten Kategorie ab EUR 750,- pro Person inklusive:- 6-Tage-Skipass Wildkogel-Arena- 1 Skikurs für Anfänger oder Wiedereinsteiger- 20 % Preisnachlass beim Ski- und SnowboardverleihSpeziell für Gäste aus Hamburg und Umgebung: die "Die SKI AHOI-Pauschale" vom 8. bis 15. März und 15. bis 22. März 2025: 7 Übernachtungen in der gewünschten Kategorie inkl. 6 Tage-Wildkogel-Skipass ab EUR 655,- pro Person.Mehr dazu unter: www.wildkogel-arena.atPressekontakt:Wildkogel-Arena Neukirchen & BrambergMarktstraße 171A-5741 Neukirchen am GroßvenedigerTel.: +43 720 710 730info@wildkogel-arena.athttps://www.wildkogel-arena.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Wildkogel-Arena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170196/5921568