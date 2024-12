Bochum (ots) -Die UCI Kinos bieten vom 2. bis zum 6. Dezember ein 10er Ticket zum Preis von 59 Euro an. Das 10er Ticket ist ab Januar 2025 bis zum Juni 2025 gültig und damit die perfekte Geschenkidee zu Weihnachten. Ebenfalls am 2. Dezember startet der Vorverkauf des bereits mit Spannung erwarteten neuen Kapitels eines der größten Disneyerfolge aller Zeiten MUFASA - DER KÖNIG DER LÖWEN (Kinostart am 19. Dezember). Darüber hinaus bieten die UCI Kinos ein vielfältiges Weihnachts-Familienprogramm mit VAIANA 2, WICKED, SONIC, DIE HEINZELS aber auch Ballettaufführungen auf der Kinoleinwand mit CINDERELLA und DER NUSSKNACKER. Ein Highlight ist das UCI KidsClub Adventskino am 7. Dezember, alle KidsClub Kids können sich hier auf ein gratis Vaiana 2 Poster und eine kleine Überraschung freuen. Tickets für alle Veranstaltungen unter uci-kinowelt.de. (https://uci-kinowelt.de/)Cyber Monday: vom 2. bis zum 6. Dezember ist das 10er Ticket mit Gültigkeit Jan-Jun 2025 zum Preis von 59 Euro unter uci-shop.de erhältlich.MUFASA - DER KÖNIG DER LÖWEN: Das neue Disney-Highlight ist im Vorverkauf und startet am 19. Dezember in allen UCI Kinos. In den UCI Luxe Kinos auch im Premiumformat iSense, in den UCI Kinos Luxe East Side Gallery, Ruhr Park, Düsseldorf und Wandsbek auch in IMAX. Zu MUFASA gibt es exklusive UCI Sammelkarten.Weihnachtsprogramm: Die UCI Kinos bieten eine wunderbare Kino-Weihnachtszeit für die ganze Familie. Mit VAIANA 2,Niko - Reise zu den Polarlichtern oder WICKED. Ganztägige WICKED Previews gibt es bereits vom 6. - 8. Dezember. Zu Weihnachten folgend dann MUFASA, SONIC und DIE HEINZELS. Die Tickets für die Weihnachtswochen inklusive Heiligabend sind bereits im Vorverkauf.UCI Kids Club Event: Am 7. Dezember laden die UCI Kinos zum UCI KidsClub Adventskino ein. Kids Club Kids können ab 14 Uhr einen Wunschfilm schauen und erhalten an diesem Tag ein GRATIS-VAIANA2-Poster und eine kleine Überraschung.Ballett auf der Kinoleinwand: In ausgewählten UCI Kinos erobern Ballettaufführungen für die ganze Familie die Kinoleinwand. Kleine und große Ballettfans können dieses außergewöhnliche Format am 8. Dezember in DER NUSSKNACKER in CINDERELLA am 10. Dezember erleben.Pressekontakt:Nadine Breuerbreuer.n@uci-kinowelt.de0234-93719-75Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130543/5921558