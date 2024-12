© Foto: ShutterOK - iStock

Goldman Sachs sieht in einer gezielten Call-Optionen-Strategie vor den Analystentagen von Unternehmen großes Potenzial. Die US-Investmentbanker empfehlen laut CNBC, fünf Tage vor einem Analystentag Call-Optionen zu kaufen und sie einen Tag danach wieder zu verkaufen. Diese Strategie habe in den vergangenen 20 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 18 Prozent erzielt, so Goldman. "Die Unternehmensleitungen nutzen Analystentage, um strategische Prioritäten zu setzen, Prognosen zu aktualisieren und langfristige Ziele offenzulegen", erklärte John Marshall, Leiter der Derivateforschung bei Goldman Sachs und weiter: Trotz der Bedeutung dieser Veranstaltungen unterschätzt der Optionsmarkt oft …