Paris (ots/PRNewswire) -Ab November 2024 ist Heuritech offiziell Mitglied der Luxurynsight Group. Diese strategische Operation ist ein wichtiger Schritt in Richtung ihrer gemeinsamen Vision, der weltweit führende SaaS-Anbieter für Data Intelligence für strategische Entscheidungen in der Luxus-, Mode- und Schönheitsindustrie zu werden.Dieser Zusammenschluss stärkt die renommierte Expertise von Luxurynsight auf dem Gebiet der Marktforschung mit den innovativen Consumer Insights von Heuritech und schafft so eine leistungsstarke, allumfassende Lösung für Fachleute in der gesamten Branche, um fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen.Luxurynsight hat sich einen Namen als zuverlässiger Datenpartner für renommierte Konzerne und Häuser wie LVMH, Chanel, Kering, L'Oréal, Dior, Bulgari, Balenciaga, Armani, Coty oder Puig gemacht.Heuritech schließt die Lücke zwischen KI und Wirtschaft, indem es großen und globalen Marken, Einzelhändlern und Herstellern ermöglicht, Nachfrage und Trends genauer vorherzusagen."Die Ergänzung durch die KI-gestützte Produkterkennung und Trendprognose von Heuritech stärkt unsere Fähigkeit, einen vollständigen 360-Grad-Blick auf die Marktdynamik und das Verbraucherverhalten zu bieten und so den Wettbewerbsvorteil unserer Kunden zu verbessern", sagte Jonathan Siboni, Geschäftsführer von Luxurynsight.Die Investmentfonds Elaia und Serena freuen sich und sind stolz darauf, dem Aktionärskreis von Luxurynsight an der Seite historischer strategischer Aktionäre wie Christian Blanckaert (ehemaliger geschäftsführender Vizepräsident von Hermés), Stanislas de Quercize (ehemaliger Geschäftsführer von Cartier), Isabelle Gex (ehemalige Präsidentin von Shiseido Fragrance), Pierre Denis (ehemaliger Geschäftsführer von Jimmy Choo), Boris Collardi (ehemaliger geschäftsführender Gesellschafter von Pictet, ehemaliger Geschäftsführer von Julius Baer), Sandrine Zerbib (ehemalige Präsidentin von Adidas China) usw. beizutreten.Luxurynsight und Heuritech freuen sich sehr auf die Zukunft und sind entschlossen, weiterhin umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die Kunden zunehmend benötigen, um der Marktdynamik voraus zu sein.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere exklusive Seite (https://heuritechjoins.luxurynsight.com/)Informationen zu Luxurynsight - Luxurynsight bietet eine Reihe von KI-gestützten SaaS-Plattformen für über 50 Luxus-, Mode- und Schönheitsgruppen, Maisons und Einzelhändler. Es unterstützt sie mit unvergleichlichen datengesteuerten Analysen zur Optimierung der Entscheidungsfindung in den Bereichen Competitive Intelligence und Marketing (LY News, LY Watch), Preisgestaltung (LY Price), Einzelhandel (LY Retail) oder Investitionen.Informationen zu Heuritech - Heuritech hat eine weltweit führende KI-basierte visuelle Erkennungstechnologie und ein Prognosemodell für Modemarken entwickelt. Die SaaS-Plattform des Unternehmens, das als erstes mit dem VivaTech LVMH Innovation Award ausgezeichnet wurde, bietet den größten und skalierbarsten Datensatz und das genaueste Prognosemodell für Marken, um zu quantifizieren und vorherzusagen, was die Menschen nach Markt und Typologie (Produkte, Farben, etc.) tragen.Pressekontakt: Léa Gossein - press@luxurynsight.com | Céline Cattoen - celine.cattoen@wellcom.frView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/luxurynsight-und-heuritech-zwei-franzosische-marktfuhrer-im-bereich-ki-und-daten-schlieWen-sich-zusammen-um-die-nachste-stufe-der-datenintelligenz-fur-luxus--mode--und-schonheitsmarken-zu-erschlieWen-302319532.htmlPressekontakt:06 22 04 42 24Original-Content von: Luxurynsight, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100662/100926466