DJ Gerresheimer erweitert für 100 Millionen Euro Standort Skopje

DOW JONES--Gerresheimer investiert 100 Millionen Euro in die Erweiterung seines Standorts in Skopje in der Republik Nordmazedonien. Wie der Verpackungshersteller mitteilte, soll der Standort um eine neue Produktionshalle für Glasspritzen erweitert werden. Damit verdopple sich die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Skopje in den kommenden drei bis fünf Jahren auf rund 500, teilte der Medizintechnikzulieferer mit.

December 02, 2024 08:01 ET (13:01 GMT)

