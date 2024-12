Highlights

Erfolg bei der Identifizierung von Zielgebieten

- Die proprietäre Technologie von KorrAI kartiert effizient hochprioritäre Ziele und reduziert dabei die Zeit und die Ressourcen, die traditionell für die Bodenerkundung erforderlich sind. Durch die Analyse der Radonbelastung wurden potenzielle, unter einer Geschiebemergel-Schicht verdeckte Uranziele identifiziert.

Fortschrittliche Geodaten-Produkte

- Die von KorrAI bereitgestellten georäumlichen Datensätze, einschließlich Eisenoxidkartierung und Basismodelle der KI/des ML für Prospektivität, waren bei der Validierung der Explorationsziele von Greenridge und der Verfeinerung der Daten zu den geologischen Rahmenbedingungen des Konzessionsgebiets Nut Lake von entscheidender Bedeutung.

Kosten- und Risikoreduzierung

- Nutzung von Fernerkundung und KI zur Minimierung von Risiken und zur Konzentration von Ressourcen in hochprioritären Explorationszielen.

2. Dezember 2024, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. ("Greenridge" oder das "Unternehmen") (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) freut sich, bekannt zu geben, dass mit dem innovativen Technologieprogramm mit KI und Fernerkundung (das "Programm") von KorrAI Technologies Inc. ("KorrAI") umfangreiche Eisenoxidziele kartiert und zahlreiche hochprioritäre Ziele im Uranprojekt Nut Lake ("Konzessionsgebiet Nut Lake" oder das "Projekt") des Unternehmens identifiziert wurden. Die Integration von georäumlichen Daten, radiometrischen Verbesserungen und Feldproben verfeinerte den Fokus der Exploration und identifizierte vielversprechende Uranprojekte.

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, merkte dazu wie folgt an: "Die Kombination der KorrAI-Technologie mit unseren Bodenprogrammen hat unser Verständnis des Konzessionsgebiets Nut Lake signifikant verbessert. Das Unternehmen erwartet, dass die Ergebnisse seiner Bodenexploration 2024 in den nächsten Wochen eingehen werden. Das Programm umfasste siebzehn (17) Probenstandorte, die Messwerte von mehr als 30.000 CPS ergaben, wobei an sechs (6) Probenstandorten Radioaktivität über dem Skalenbereich gemessen wurde." (Siehe Pressemitteilung vom 17. September 2024). Diese Ergebnisse werden in die von KorrAI identifizierten hochprioritären Ziele integriert und ermöglichen Greenridge die Entwicklung eines Bohrprogramms auf guter Datenbasis."

Wichtigste Ergebnisse

Vorhersage und Analyse von Ausbissen

Die Convolutional-Neural-Network-Modelle von KorrAI identifizierten erfolgreich saubere und vegetationsfreie Ausbisse. Die Generierung dieser Vorhersagen basiert auf kundenspezifischen Trainingsmodellen, die eine Heatmap von projektbereiten Ausbiss-Clustern produzierte. Die Ergebnisse legten eine erhebliche Konzentration von Ausbissen in der östlichen Hälfte des Projekts nahe, wobei bemerkenswerte Cluster im Landesinneren im Westen entdeckt wurden.

Priorisierung von Eisenoxidzielen

Die Bandverhältnisse (Band Ratios) von Eisenoxid wurden statistisch analysiert, wobei die Ausbisse auf der Basis von hohen Mittelwerten, hohen Maximalwerten und niedrigen Standardabweichungswerten in Relation zu Umgebungsmerkmalen priorisiert wurden. Es wurden 564 Eisenoxidziele identifiziert, von denen 120 als hochprioritär eingeschätzt wurden, was mit dem Uranexplorationsmodell in Verbindung mit der Hämatit-Alteration übereinstimmt.

Verfeinerte Explorationsziele

Räumliche Verhältnisse zwischen mehreren Datensätzen, unter anderem biogeochemische Belastungsanomalien, radiometrische Vermessungen und bekannte Uranvorkommen, wurden zur Verfeinerung der Explorationsziele integriert. Die hochprioritären Ziele wurden auf der Basis der Nähe (200-300 m) zu vorgelagerten, durch Radon induzierte Anomalien der Vegetationsbelastung - ein Beleg für radioaktiven Zerfall - und strukturellen Merkmalen weiter identifiziert.

Validierung der bestehenden Daten

Die Überlappung von biogeochemischen Belastungs-Heatmaps mit früheren radiometrischen Vermessungen verbessert die Konfidenz in die identifizierten Anomalien und bietet eine weitere Validierung der Explorationsstrategien.

Abbildung1 - Grenze des Konzessionsgebiets Nut Lake von Greenridge mit KI-kartiertem Ausbiss und von Satelliten abgeleiteten Zonen mit erhöhter biogeochemischer Belastung.

Auswirkungen auf die zukünftige Exploration

Die Integration der georäumlichen Datensätze von KorrAI wird die Explorationsstrategie von Greenridge verfeinern und eine fokussierte Herangehensweise an die hochprioritären Ziele ermöglichen. Die Daten sollen für eine Beschleunigung der Feldexploration, eine Senkung der Kosten und eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der wichtigsten Entdeckungen im Konzessionsgebiet Nut Lake sorgen.

Die Integration der hochmodernen Technologie von KorrAI unterstreicht das Streben von Greenridge nach Innovation bei der Mineralexploration. Die Ergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Nut Lake verbessern nicht nur die unmittelbaren Aussichten des Projekts, sondern schaffen auch einen Präzedenzfall für den Einsatz von KI und hyperspektraler Bildverarbeitung bei zukünftigen Explorationsprojekten.

Die Partnerschaft mit KorrAI setzt einen Standard für die Kombination von KI, hyperspektraler Bildverarbeitung und Felddatenintegration und fördert die Innovation im Bereich Mineralexploration. Greenridge geht davon aus, dass es diese Informationen zum Ausbau seiner Explorationsarbeiten einsetzen und bei anstehenden Feldprogrammen greifbare Ergebnisse erzielen wird.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Neil McCallum B.Sc., P. Geo., von Dahrouge Geological Consulting Ltd., geprüft, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des NI 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte ist.

* Es ist wichtig, Folgendes anzumerken: Obwohl erhöhte Radioaktivität vielversprechend ist, ist sie kein unmittelbarer Hinweis auf eine Uranmineralisierung; weitere Untersuchungsergebnisse sind erforderlich, um das Vorhandensein von Uran oder anderen wirtschaftlich wertvollen Mineralien zu bestätigen. An den vorgenannten Standorten wurden Proben entnommen, und die Ergebnisse stehen noch aus.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Nordamerika Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Uranprojekt Carpenter Lake erstreckt sich über 7 Mineralclaims mit 13.387 Hektar Grundfläche im Bereich der Cable Bay Shear Zone im Athabasca-Becken und das Unternehmen bemüht sich um die Erprobung mehrerer vorrangiger Ziele zur Weiterentwicklung des Projekts. Das unternehmenseigene Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken war Gegenstand historischer Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8 durchteuften, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe2. Darüber hinaus befindet sich das unternehmenseigene Kupferprojekt Weyman im Südosten von British Columbia im südlichen Teil der berühmten Quesnel-Terran. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Für das Board of Directors

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich der risikoarmen Möglichkeit durch den Projekterwerb, des Unternehmens, des Aufbaus eines starken Batteriemetallportfolios mit risikoarmen Möglichkeiten, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken, und die Vorlage eines ersten Arbeitsplans durch das Unternehmen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt; Aussagen bezüglich des Programms von KorrAI, der erwarteten Vorteile der Nutzung des Programms und der Partnerschaft des Unternehmens mit KorrAI sowie der voraussichtlichen Explorationsaktivitäten des Unternehmens auf dem Projekt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77654



