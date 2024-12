Die Adidas-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung und führte mit einem Plus von drei Prozent den DAX an. Der Sportartikelhersteller konnte bereits einen Großteil des Kursrückgangs vom September-Hoch bei 244 Euro aufholen. Besonders ermutigend ist die Einschätzung der US-Bank JPMorgan, die Adidas in ihrem Ausblick für 2025 mit einer besonders optimistischen Prognose versehen hat. Die Experten sehen nicht nur vielversprechendes Margenpotenzial, sondern liegen mit ihren Schätzungen für das operative Ergebnis auch über dem allgemeinen Marktkonsens.

Positive Geschäftsentwicklung im Fokus

Die jüngsten Geschäftszahlen untermauern den optimistischen Ausblick: Im vergangenen Quartal konnte Adidas einen Umsatz von 6,44 Milliarden Euro verzeichnen, was einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Auch beim Gewinn je Aktie wurde mit 2,48 Euro eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,45 Euro erzielt. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 3,98 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 240,08 Euro an.

