Hannover (ots) -Der Personalmangel in der Pflege lässt sich effizient bekämpfen - doch viele Pflegeunternehmen sind beim Recruiting methodisch nicht auf dem neuesten Stand. Um für Aufklärung unter den Geschäftsführern der Pflegebranche zu sorgen, nahm Felix Hahnewald die Gelegenheit wahr, auf der diesjährigen Landesgruppenversammlung des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. Niedersachsen einen Fachvortrag zum Thema "Social Media Recruiting in der Praxis" zu halten. Welche Prinzipien der Recruiting-Experte dabei in den Mittelpunkt stellte, erfahren Sie hier.Auch wenn das Statistische Bundesamt für die Pflegebranche aktuell einen Zuwachs bei den Beschäftigtenzahlen meldet, ist das sicherlich kein Grund, Entwarnung zu geben: Die Nachfrage übersteigt das Angebot nach wie vor erheblich und der Bedarf wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Ein gutes Zeichen ist dieser Zuwachs aber trotzdem, denn der Arbeitsmarkt ist jedenfalls nicht - wie oft behauptet wird - komplett leer gefegt. Während aber manche Pflegeunternehmen ihre offenen Stellen leicht besetzen können, haben andere große Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu finden. "Die Unternehmen konkurrieren um die Aufmerksamkeit der Bewerber und in diesem Wettbewerb hat nur derjenige gute Karten, der versteht, dass er mit den Methoden von gestern heute nichts mehr erreichen kann", sagt Felix Hahnewald, Geschäftsführer von FM Recruiting, einer Marke der FM Consulting GmbH. "Dabei gewinnt allerdings nicht das Unternehmen mit der schrillsten Kampagne, es geht vielmehr darum, ein authentisches Bild zu zeichnen und klar zu kommunizieren, welche Vorteile der Bewerber erwarten kann.""Nun ist Recruiting als Aufgabe ziemlich komplex und erfordert besonders im schwierigen Markt der Pflegekräfte die Unterstützung von Fachleuten. Die Pflegeunternehmen müssen unseren Ansatz jedoch zumindest verstehen, denn der Erfolg stellt sich nur durch eine echte Partnerschaft ein. Genau darum nutzen wir jede Möglichkeit für den brancheninternen Austausch, bei dem es letztlich darum geht, die Qualität und Stabilität der Pflege in Deutschland langfristig zu sichern", fügt sein Geschäftspartner Max Grinda hinzu. Mit FM Recruiting haben sich die Experten auf Gesamtstrategien zur Lösung der Personalfrage in der Pflegebranche spezialisiert. Dabei umfasst ihr Konzept neben durchdachten Kampagnen in den sozialen Medien, einer überzeugenden Karriereseite und Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, auch Systeme zu Vorqualifizierung und zum Management des Bewerberstroms. Mehr als 300 Pflegeunternehmen aus ganz Deutschland vertrauen bereits auf die Erfahrung von FM Recruiting und können ihren Personalbedarf inzwischen nachhaltig decken.FM Recruiting bei der Landesgruppenversammlung des bpa NiedersachsenDer Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) ist mit mehr als 14.000 aktiven Mitgliedsunternehmen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland und setzt sich für die politischen und wirtschaftlichen Belange seiner Mitglieder ein. Die diesjährige Landesgruppenversammlung des bpa Niedersachsen fand am 6. und 7. November 2024 zusammen mit einem Fachtag in Hannover statt. Für Max Grinda und Felix Hahnewald war die Veranstaltung eine gute Gelegenheit zur Vorstellung ihres Konzepts. Mit FM Recruiting sind die beiden Recruiting-Experten seit 2019 bundesweit aktiv und explizit auf die Pflegebranche spezialisiert. Die Agentur war zum einen als Aussteller vor Ort vertreten und präsentierte ihre innovativen Ansätze im Bereich Recruiting und Employer Branding. Zum anderen hatte die bpa-Landesgruppe Max Grinda und Felix Hahnewald zum Fachtag eingeladen, um als Fachredner über erfolgreiches Social Media Recruiting in der Praxis zu sprechen.Über 160 Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus der Pflegebranche waren in Hannover versammelt, um über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen zu diskutieren. Die Teilnehmer kamen sowohl aus der ambulanten als auch aus der stationären Pflege, was die Vielfalt und den Erfahrungsschatz, der bei der Versammlung vertreten war, eindrucksvoll widerspiegelte. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war der Vortrag von Felix Hahnewald, der das Thema "Erfolgreiches Social Media Recruiting in der Praxis" behandelte. Der Experte erläuterte praxisnah, wie Recruiting-Strategien gezielt in den sozialen Netzwerken eingesetzt werden können, um qualifiziertes Pflegepersonal anzuziehen. Dabei legte er zudem einen besonderen Schwerpunkt auf die Fehler, die zahlreiche Pflegeunternehmen beim Recruiting begehen. Angesichts der von vielen als krisenhaft empfundenen Lage bei den Pflegefachkräften stieß das Thema auf großes Interesse.Das Konzept von FM RecruitingWenn sich Felix Hahnewalds Vortrag vor allem auf praktische Beispiele konzentrierte, um den Zuhörern einen leichten Zugang zu den methodischen Ansätzen zu ermöglichen, ließ sich gleichzeitig das Gesamtkonzept von FM Recruiting erkennen. Es geht darum, die Zielgruppe der Pflegekräfte mit ihren Wünschen und Erwartungen genau zu verstehen und von einer Bewerbung zu überzeugen. Dabei sollten die Kampagnen in den sozialen Medien, die Webseite des Unternehmens und die Karriereseite ein authentisches, ausdrucksstarkes und einheitliches Bild liefern. Die Unternehmen müssen sich zudem der Vorteile bewusst werden, die sie ihren Mitarbeitern bieten, und eventuell ihre Attraktivität durch sinnvolle Maßnahmen weiter steigern. Entscheidend ist für FM Recruiting, dass der Bewerberprozess eine Vorqualifizierung enthält, die die Eignung der Bewerber gewährleistet. Ein Bewerbermanagement-System sorgt schließlich dafür, dass die Personalprobleme langfristig gelöst werden können. Für FM Recruiting ist die Fachkräftegewinnung vor allem eine Frage der Prozessoptimierung. Mit der TÜV-Zertifizierung nach DIN ISO 9001 stellt die Agentur ihre hohen Standards im Recruiting-Prozess sicher.Die bpa-Mitgliederversammlung 2024 in Niedersachsen zeigte erneut, dass der Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren der Pflegebranche ein guter Weg ist, um neue Ansätze im Recruiting und in der Mitarbeiterbindung bekannt zu machen, damit die Pflegeunternehmen die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen nachhaltig meistern können.Sie suchen qualifizierte Mitarbeiter für Ihr Pflegeunternehmen und möchten von der Expertise eines Branchenpartners profitieren? 