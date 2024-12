Michael Saylor, der bekannte Bitcoin-Verfechter und Mitgründer von MicroStrategy, hat mit einem kühnen Vorschlag an Microsoft erneut für Aufsehen gesorgt. In einer am Sonntag veröffentlichten Präsentation, die sich direkt an den Vorstand des Tech-Giganten richtete, erklärte er, warum Microsoft Milliarden in Bitcoin investieren sollte.Saylor präsentierte dem Microsoft-Vorstand seine Vision in einer nur dreiminütigen, aber äußerst dichten Präsentation mit 44 Folien. Er argumentierte, dass Bitcoin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...