Der Betreiber von Essenslieferdiensten passt in Spanien sein Modell für Lieferfahrer an. Diese wird das Finanzergebnis im kommenden Jahr allerdings spürbar belasten. Investoren reagieren und schicken die Anteilsscheine heute deutlich auf rotes Terrain. In Spanien betreibt Delivery Hero sein Geschäft mit Essenslieferungen unter der Marke Glovo. Die Geschäftsführung des Unternehmens hat sich entschieden, das Beschäftigungsmodell für Lieferfahrer in Spanien zu ändern. Statt als Freiberufler werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...