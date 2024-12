Northern Star Resources Ltd. und De Grey Mining Ltd. melden, dass sie eine verbindliche Scheme Implementation Deed (SID) abgeschlossen haben, die vorsieht, dass Northern Star 100% von De Grey im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Scheme of Arrangement erwerben wird. Nach Abschluss der Transaktion wird Northern Star De Grey und dessen Vorzeigeprojekt Hemi, ein kostengünstiges, langlebiges und großvolumiges Goldexplorationsprojekt in der Region Pilbara in Westaustralien, erwerben. Das Hemi-Projekt ist eines der weltweit größten unerschlossenen Goldprojekte in einer Tier-1-Bergbauregion.Nach Umsetzung des Plans werden die Aktionäre von Northern Star rund 80,1% und die Aktionäre von De Grey rund 19,9% am Unternehmen halten. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von De Grey auf einer Versammlung im April 2025 wird die Umsetzung der Transaktion voraussichtlich Ende April oder Anfang Mai 2025 erfolgen.Northern Star ist ein australischer Goldproduzent von Weltrang mit aktiven Minen und Explorationsprogrammen in Westaustralien und Alaska.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de