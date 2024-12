Frankfurter Börsenbrief

www.bernecker.info

In den USA richtet sich der Blick auf die CME Group. Sie gehört zu den größten Börsenbetreibern der Welt und dominiert Schlüsselbereiche wie Zinssatzderivate, Aktien, Rohstoffe und Devisen. Besonders hervorzuheben ist der Bereich der Zinsfutures, zu dem US-Staatsanleihen-Futures, SOFR- und Fed-Funds-Futures gehören und der rund 50 % des täglichen Handelsvolumens ausmacht. Hier hat die CME einen geschätzten Marktanteil von 98 % in Nordamerika.In vielen Bereichen hat CME eine klare Alleinstellung. Dazu zählt etwa die exklusive langfristige Lizenz, um Futures-Kontrakte auf den S&P 500 zu listen. Durch die hohe Liquidität bei Rohstoffen wie WTI-Öl und Gold-Futures ist die CME klar die erste Wahl für Händler. Das Setup ermöglicht branchenführende Gewinnmargen, die CME kommt auf EBITDA-Margen von über 70 %, das sind Dimensionen auf dem Niveau von Börsenstars wie Nvidia.Dies ist ein kurzer Einblick in unsere Publikation "". Den kompletten Artikel erhalten Sie in der Ausgabe 48/2024.Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!