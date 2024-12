Hannover (ots) -Der Mega-Jackpot von 120 Mio. Euro von Eurojackpot wurde bei der Ziehung am Freitag, dem 29. November 2024, wieder nicht geknackt. Bei einem noch unbekannten niedersächsischen Spielteilnehmer fehlte nur eine Eurozahl zum großen Glück. Er tippte bei der Ziehung von Eurojackpot am Freitag die fünf im finnischen Helsinki gezogenen Gewinnzahlen sowie eine Eurozahl richtig. In der Gewinnklasse 2 der beliebten europäischen Lotterie erhält der Gewinner nun 3.058.396,80 Euro. Dies gelang auch acht weiteren Spielteilnehmern aus Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Spanien. Lediglich eine der beiden gezogenen Eurozahlen fehlte den Gewinnern, um den Mega-Jackpot von 120 Mio. Euro zu knacken.Der niedersächsische Neu-Millionär tippte am Nachmittag vor der Ziehung für 20,60 Euro zehn Eurojackpot-Felder in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachsen im Landkreis Heidekreis.Ebenfalls über einen Eurojackpot-Gewinn freuen darf sich ein weiterer noch unbekannter niedersächsischer Spielteilnehmer. Mit fünf richtig getippten Gewinnzahlen erhält er in der Gewinnklasse 3 nun 215.244,70 Euro. Ihm fehlten beide gezogenen Eurozahlen, um den Mega-Jackpot von 120 Mio. Euro der europäischen Lotterie bei der Ziehung am Freitag, dem 29. November 2024, zu knacken. Seinen Spielauftrag mit zehn getippten Feldern für eine Ausspielung reichte der Gewinner in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachsen im Landkreis Schaumburg ein.Der Krimi um den Jackpot geht weiter: 16 Ziehungen lang blieb die Gewinnklasse 1 bei Eurojackpot bisher unbesetzt, sodass der Mega-Jackpot am Dienstag, dem 3. Dezember 2024, zum sechsten Mal in Folge 120 Mio. Euro umfasst. In der Gewinnklasse 2 werden ca. 23 Mio. Euro erwartet. Diese außergewöhnliche Konstellation kommt immer dann zum Tragen, wenn der Jackpot bei Eurojackpot in der Gewinnklasse 1 bei den maximal möglichen 120 Mio. Euro steht. Aufgrund der Deckelung des Jackpots bei dieser Summe wird der Ausschüttungsbetrag der Spieleinsätze in der Gewinnklasse 1 der Gewinnklasse 2 zugeschlagen, wodurch sich hier ebenfalls ein Jackpot in Millionenhöhe bilden kann.Auch bei BINGO! - Die Umweltlotterie ereilte zwei noch unbekannte Niedersachsen das erhoffte Glück: Drei Reihen auf ihren BINGO!-Losen stimmten am Sonntag, dem 1. Dezember 2024, mit den gezogenen Gewinnzahlen der Umweltlotterie überein. Mit diesem dreifach BINGO! erhalten die beiden in der Gewinnklasse 1 nun je 285.258,80 Euro . Einer der Gewinner hatte sein Glücks-Los von BINGO! - Die Umweltlotterie, in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachsen im Landkreis Göttingen gekauft. Der zweite Glückliche erwarb sein BINGO!-Los in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachsen in Emden.Den Abschluss der vielen Hochgewinner an nur einem Wochenende in Niedersachsen bildete ein noch unbekannter Spielteilnehmer der GlücksSpirale. Bei der Ziehung am Samstag, dem 30. November 2024, stimmten sechs Ziffern seiner Losnummer mit den gezogenen Gewinnzahlen der Endziffernlotterie überein, sodass er in der Gewinnklasse VI nun 100.000,00 Euro erhält. An der GlücksSpirale nahm der Gewinner in Verbindung mit dem Klassiker LOTTO 6aus49 in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachsen im Landkreis Oldenburg teil.Fortuna meint es in diesem Jahr besonders gut mit den niedersächsischen Spielteilnehmern: 146 Tipper erzielten bisher in 2024 einen Gewinn in Höhe von mindestens 100.000,00 Euro - 15 davon in Millionenhöhe. Diese hohe Anzahl an Hochgewinnen innerhalb eines Jahres bedeutet einen neuen Höchststand in Niedersachsen in den letzten zehn Jahren.gez. i. A. Hannah StrobelChance auf die Gewinnklasse 1 bei Eurojackpot: ca. 1: 140 Mio. | Chance auf die Gewinnklasse 1 bei BINGO!: ca. 1: 1,3 Mio. | Chance auf die Gewinnklasse 1 bei der GlücksSpirale: ca. 1: 10 Mio.Über LOTTO Niedersachsen:Die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH (LOTTO Niedersachsen) ist die Landeslotteriegesellschaft von Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Seit 75 Jahren steht LOTTO Niedersachsen für verantwortungsvolles Glücksspiel und das Lenken des Spielinteresses in legale Bahnen im staatlichen Auftrag.Aktuelle Pressemeldungen und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.lotto-niedersachsen.de/unternehmen/presseErlaubter Veranstalter gemäß White-List. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Weitere Informationen unter www.check-dein-spiel.de oder der kostenlosen Rufnummer 0800 137 27 00.Alle Personenangaben sind geschlechtsneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form im allgemeingültigen Sinne verwendet.Pressekontakt:Hannah StrobelReferentin UnternehmenskommunikationToto-Lotto Niedersachsen GmbHAm TÜV 2 + 430519 HannoverTelefon: +49 511 8402-556E-Mail: presse@lotto-niedersachsen.deOriginal-Content von: Toto-Lotto Niedersachsen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131350/5921719