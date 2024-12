Zum Auftakt in die neue Handelswoche können die Anteilscheine der beiden Energieriesen ExxonMobil und Equinor zulegen. Rückenwind gibt es dabei vom Ölmarkt, denn dort sind die Ölpreise nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus China gestiegen. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Januar kostete im Vormittagshandel 72,50 US-Dollar.Das waren 66 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 65 Cent auf 68,65 Dollar. Am Ölmarkt hat die Hoffnung auf eine bessere ...

