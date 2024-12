Spektakuläre Goldfunde: Heliostar glänzt mit Bohr-Erfolgen in Mexiko

Anzeige / Werbung Heliostar Metals gab bekannt, dass die jüngsten Bohrergebnisse im Ana Paula Projekt außergewöhnlich hohe Goldgehalte zeigen: 87,8 Meter mit 16 Gramm Gold pro Tonne, darunter eine Zone mit 71,8 Gramm Gold pro Tonne, heben das Potenzial der Lagerstätte hervor. Das Unternehmen erklärte, dass strategische Akquisitionen, Testabbau-Pläne und 6 Millionen US-Dollar aus einer Finanzierungsrunde genutzt würden, um Ana Paula zu einer der führenden Untertage-Goldminen Mexikos zu entwickeln. Heliostar Metals gab bekannt, dass die jüngsten Bohrergebnisse im Ana Paula Projekt außergewöhnlich hohe Goldgehalte zeigen: 87,8 Meter mit 16 Gramm Gold pro Tonne, darunter eine Zone mit 71,8 Gramm Gold pro Tonne, heben das Potenzial der Lagerstätte hervor. Das Unternehmen erklärte, dass strategische Akquisitionen, Testabbau-Pläne und 6 Millionen US-Dollar aus einer Finanzierungsrunde genutzt würden, um Ana Paula zu einer der führenden Untertage-Goldminen Mexikos zu entwickeln. Bohrergebnisse zeigen hohes Potenzial Die Bohrkampagne brachte außergewöhnliche Ergebnisse zutage. Ein Highlight war ein Abschnitt von 87,8 Metern mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 16 Gramm pro Tonne, einschließlich einer besonders hochgradigen Zone von 16,1 Metern mit unglaublichen 71,8 Gramm Gold pro Tonne. In der Goldförderung gelten Erzgehalte von 4 bis 8 Gramm Gold pro Tonne als typisch für Untertagebauprojekte, während Gehalte ab 10 Gramm pro Tonne als hochgradig eingestuft werden; die Ergebnisse im Ana Paula Projekt übertreffen diese Standards deutlich und unterstreichen die außergewöhnliche Qualität der Lagerstätte. Solche Ergebnisse seien, so das Unternehmen, selbst für hochwertige Goldlagerstätten selten und spiegelten die geologische Einzigartigkeit von Ana Paula wider.



Ein weiteres Ergebnis sei ein Abschnitt von 125,9 Metern mit 4,02 Gramm Gold pro Tonne, der zusätzlich tiefere Mineralisierungen erkennen ließ. Diese könnten laut Heliostar künftig als neue Ressourcen erschlossen werden. Die jüngsten Entdeckungen sollen zudem die Ressourcensicherheit erhöhen und die Grenzen des hochgradigen Panels besser definieren Sichtbares Gold in einem 16,1-m-Abschnitt mit 71,8 g/t Gold aus 176,9 m Tiefe Ana Paula: Ein Schlüsselfaktor für Heliostars Erfolg Das Ana Paula Projekt ist zentral für die Wachstumsstrategie von Heliostar. Es befindet sich im Bundesstaat Guerrero, einer der wichtigsten Regionen für Goldproduktion in Mexiko. Laut bisherigen Angaben weist das Projekt gemessene und angezeigte Ressourcen von 710.920 Unzen Gold bei einem Gehalt von 6,6 Gramm pro Tonne sowie vermutete Ressourcen von 447.512 Unzen bei 4,24 Gramm pro Tonne auf. Das Ziel der aktuellen Bohrkampagne sei es, die Ressourcen besser abzugrenzen und in verlässlichere Kategorien wie "gemessen" oder "angezeigt" zu überführen. Eine präzisere Ressourcendefinition könnte es dem Unternehmen ermöglichen, in Zukunft noch gezielter Planungen vorzunehmen und Investitionen zu priorisieren. Querschnitt durch die Lagerstätte mit den Bohrergebnissen, die hervorgehoben dargestellt sind. Effiziente Erschließungspläne und technologische Ansätze Heliostar hat angekündigt, die Erschließung durch die Verlängerung eines bestehenden Tunnels um 412 Meter weiter voranzutreiben. Dieser Tunnel soll sowohl für den Testabbau als auch für die Entnahme eines Großprobenmaterials (Bulk-Sample) genutzt werden. Ziel sei es, die wirtschaftliche Machbarkeit zu demonstrieren und zugleich zusätzliche Finanzmittel zu generieren. Die geplante Testproduktion von mehr als 20.000 Unzen Gold könnte eine wichtige Grundlage für die Finanzierung weiterer Entwicklungsmaßnahmen schaffen. Strategische Akquisitionen und Finanzierungsinitiativen Zur Absicherung seines Wachstums hat Heliostar in den letzten Monaten mehrere Projekte in Mexiko erworben, darunter die San Agustin und La Colorada Minen, für insgesamt 5 Millionen US-Dollar. Diese Akquisitionen würden laut Management nicht nur kurzfristigen Cashflow generieren, sondern auch die Abhängigkeit von einem einzelnen Projekt wie Ana Paula reduzieren. Darüber hinaus hat das Unternehmen 6 Millionen US-Dollar in einer von dem renommierten Investor Eric Sprott unterstützten Finanzierungsrunde eingesammelt. Diese Mittel sollen für die Fortsetzung der laufenden Bohrprogramme und die Weiterentwicklung mehrerer Projekte eingesetzt werden. Nach Angaben des Unternehmens stärke die Finanzierung nicht nur die Liquidität, sondern ermögliche es auch, ehrgeizige Wachstumspläne umzusetzen. Langfristige Vision: 500.000 Unzen Gold pro Jahr bis 2030 Heliostar hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 jährlich mehr als 500.000 Unzen Gold zu produzieren. Diese Strategie soll das Unternehmen im mittleren Produktionssegment etablieren und langfristige Wachstumspotenziale erschließen. Das Management betonte, dass der Fokus auf hochwertigen Projekten und strategischen Übernahmen liege, um nachhaltige Wertschöpfung zu erzielen. CEO Charles Funk äußerte sich begeistert über die jüngsten Fortschritte und hob hervor, dass Ana Paula ein Schlüsselprojekt für die Zukunft des Unternehmens sei: "Die Ergebnisse der Bohrkampagne sind ein Beweis für das enorme Potenzial von Ana Paula. Wir setzen alles daran, dieses Projekt in den kommenden Jahren zu einer der führenden Untertage-Goldminen in Mexiko zu entwickeln." Zukunftsaussichten und Potenziale Für die nächste Phase der Projektentwicklung plane das Unternehmen geotechnische Untersuchungen sowie die Vorbereitung von Machbarkeitsstudien. Gleichzeitig sollen weitere Bohrungen durchgeführt werden, um zusätzliche Goldzonen zu identifizieren, die die Produktionskapazitäten langfristig steigern könnten.

Heliostar ist überzeugt, dass die Fortschritte in Ana Paula einen Meilenstein für die Zukunft des Unternehmens darstellen. Mit der geplanten Erweiterung der Lagerstätte, innovativen Ansätzen zur Erschließung und strategischen Investitionen sei das Unternehmen auf einem guten Weg, seine ambitionierten Ziele zu erreichen. Die jüngsten Ergebnisse verdeutlichen laut Management das enorme Potenzial des Projekts und bieten einen optimistischen Ausblick auf die nächsten Schritte in der Unternehmensentwicklung.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA42328Y1025

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )