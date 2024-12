DJ MÄRKTE EUROPA/DAX kommt der 20.000er-Marke immer näher

DOW JONES--Fester zeigen sich Europas Börsen am Montagnachmittag. Vor allem im DAX ist nach einem Neuen Allzeithoch bei 19.929 Punkten die 20.000er-Marke in greifbare Nähe gerückt. Inhaltliche Bedeutung hat sie zwar nicht, ein Sprung darüber könnte aber weitere Investoren in die Aktienmärkte locken, hofft man im Handel. Der DAX steigt um 1,2 Prozent auf 19.869 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 0,6 Prozent auf 4.831 Punkte. Europaweit gesucht sind wegen des "Cyber Monday" vor allem die konsumnahen Aktien. Im DAX sorgt vor allem ein charttechnischer Ausbruch nach oben für Zuversicht, nachdem die 19.000er-Marke über Wochen nach unten verteidigt worden war.

Sorgen um Frankreichs Budget bremsen Pariser Börse

Für Vorsicht in Europa sorgt dagegen der schwelende Haushaltsstreit in Frankreich. Sollten die Verhandlungen scheitern, könnte dies ein Misstrauensvotum zur Folge haben. Falls die Regierung von Michel Barnier scheitern sollte, könnte dies für größere Verwerfungen an den Finanzmärkten sorgen. Angesichts der hohen Staatsverschuldung würde vor allem der Anleihemarkt darunter leiden.

Hoffnungen auf eine Einigung macht aber ein "Last-Minute"-Angebot von Barnier vom frühen Nachmittag und schiebt den Pariser CAC-40-Index nach längeren Minuszeichen im Tagesverlauf wieder leicht ins Plus.

Hauptgewinner sind die Aktien der Luxusgüter-Hersteller wie Kering, LVMH und Hermes mit bis zu 2,6 Prozent Aufschlag. Sie profitieren zudem von einer Aufwärtsrevision des China-Einkaufsmanager-Index im November. Höhere Einnahmen ihrer chinesischen Kunden dürften auch deren Ausgabenfreude stärken, hofft der Markt. Dazu treibt der laufende "Cyber Monday" die Aktien der Konsum- und Haushaltsgüter-Hersteller. Ihre Indizes stellen mit jeweils 1,2 Prozent Plus die stärksten Branchen in Europa.

Auto-Sektor mit Stellantis und VW im Blick

Im DAX legen Autowerte wie BMW um 2,1 Prozent zu und selbst VW-Aktien trotz des laufenden Warnstreiks steigen um 0,1 Prozent. Stellantis brechen jedoch um 7,3 Prozent ein und machen damit den Automobil-Sektor (-0,6%) zum Tagesverlierer. Die Opel-Mutter leidet unter dem unerwarteten Rücktritt von CEO Carlos Tavares.

Er hätte sein Amt eigentlich bis Anfang 2026 ausüben sollen. Hintergrund scheinen unterschiedliche Auffassungen zur Unternehmensstrategie zu sein. Erst vor einigen Wochen hatte Stellantis Teile des Management, darunter den CFO, ausgetauscht. Wie RBC anmerkt, sei Stellantis dabei, die hohen Händlerbestände in Nordamerika abzubauen. Dies umfasse deutliche Produktionskürzungen und höhere Kaufanreize.

Delivery Hero brechen ein - Fahrer müssen fair bezahlt werden

Delivery Hero brechen um 10,6 Prozent ein. Die spanische Tochter Glovo erwartet Entscheidungen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Arbeitsrecht in Spanien. Das Beschäftigungsmodell für Lieferfahrer soll daher von einem Freelance-Modell zu einem anstellungsbasierten Modell geändert werden. Das dürfte das EBITDA 2025 um vermutlich rund 100 Millionen Euro belasten. Mitbewerber wie Just Eat Takeaway sind davon unberührt und steigen um 3,4 Prozent.

Auch der deutsche Chemie-Sektor steht weiter im Fokus: So springen Lanxess um 7,9 Prozent nach oben, nachdem der Hedge-Fonds von David Einhorn mit rund 5 Prozent eingestiegen ist. Der DAX-Wert Covestro wird derweil nach Abu Dhabi verkauft. Die Aktien zeigen sich mit 57,94 Euro nur 0,3 Prozent höher und damit weiter unter dem Gebotspreis von 62 Euro je Aktie. Dem Staatskonzern Adnoc aus Abu Dhabi wurden knapp 70 Prozent des Covestro-Kapitals angedient, damit wurde die Mindestannahmeschwelle von mehr als 50 Prozent deutlich überschritten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.831,16 +0,6% 26,76 +6,9% Stoxx-50 4.353,35 +0,6% 24,90 +6,4% DAX 19.868,72 +1,2% 242,27 +18,6% MDAX 26.268,19 -0,2% -52,28 -3,2% TecDAX 3.443,12 +0,4% 13,55 +3,2% SDAX 13.516,45 -0,3% -41,35 -3,2% FTSE 8.298,14 +0,1% 10,84 +7,2% CAC 7.237,84 +0,0% 2,73 -4,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,05 -0,04 -0,52 US-Zehnjahresrendite 4,23 +0,06 +0,35 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:18 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0479 -0,8% 1,0511 1,0553 -5,1% EUR/JPY 157,19 -0,5% 157,89 158,70 +1,0% EUR/CHF 0,9301 -0,1% 0,9297 0,9307 +0,2% EUR/GBP 0,8284 -0,2% 0,8282 0,8307 -4,5% USD/JPY 149,96 +0,2% 150,22 150,38 +6,4% GBP/USD 1,2653 -0,6% 1,2691 1,2706 -0,6% USD/CNH (Offshore) 7,2873 +0,5% 7,2794 7,2516 +2,3% Bitcoin BTC/USD 96.731,40 -0,9% 96.235,80 98.172,10 +122,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,40 68,00 +0,6% +0,40 -2,2% Brent/ICE 72,36 71,84 +0,7% +0,52 -2,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 48,61 47,92 +1,4% +0,69 +24,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.644,47 2.650,64 -0,2% -6,17 +28,2% Silber (Spot) 30,48 30,63 -0,5% -0,15 +28,2% Platin (Spot) 943,19 948,45 -0,6% -5,26 -4,9% Kupfer-Future 4,07 4,08 -0,2% -0,01 +3,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

