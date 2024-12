Der DAX hat am Donnerstagnachmittag ein neues Rekordhoch erreicht. Kurzzeitig kletterte der deutsche Leitindex bis auf 19.929 Punkte, bevor ihn die Kraft verließ und die Kursgewinne etwas abbröckelten. Dennoch bleiben die Bullen am Drücker und das nächste Etappenziel, die Marke von 20.000 Punkten, in greifbarer Nähe. Wie DER AKTIONÄR berichtete, hatte der DAX bereits am zurückliegenden Freitag das Tor zu einem neuen Rekordhoch weit aufgestoßen. Mit einem Schlusskurs von 19.626 Punkte übersprang ...

