Düsseldorf (ots) -Beim nachhaltigen Telekommunikationsanbieter Amiva hat sich in diesem Jahr einiges getan: vom Erreichen der Klimapositivität über die Investition in Windkraft-Repowering bis hin zur Erweiterung um Glasfaser. Zum Jahresendspurt legt Amiva nach - mit neuen Handytarifen, die starke Leistung, Flexibilität und Nachhaltigkeit vereinen.Die neuen Handytarife von Amiva bieten modernste 5G-Technologie und sind dabei so vielfältig wie die Bedürfnisse der Kund:innen: Der Einsteiger-Tarif beginnt bereits ab 10 EUR pro Monat. Zwischen 3 GB und 12 GB Datenvolumen stehen bis zu 50 Mbit/s zur Verfügung, während Tarife mit 20 GB bis 70 GB sogar bis zu 100 Mbit/s bieten. Wer noch mehr Leistung sucht, greift zum Amiva 100 GB-Tarif mit bis zu 150 Mbit/s für 36 EUR pro Monat. Alle Tarife sind wie immer klimapositiv, im D-Netz und mit flexiblen Laufzeiten. So schafft Amiva ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, das nicht nur technologische, sondern auch ökologische Ansprüche erfüllt.Die neuen Handytarife von Amiva - ein persönlicher Kundenservice und Wechselservice machen den Umstieg auf nachhaltigen Mobilfunk ganz einfach.Was macht Amiva einzigartig?Amiva bietet eine nachhaltige Gesamtlösung für den digitalen Alltag: Kund:innen können nicht nur auf klimapositive Tarife setzen, sondern diese auch mit ressourcenschonenden Smartphones kombinieren. Umweltfreundliche SIM-Optionen - wie die digitale eSIM oder die physische Eco-SIM aus recyceltem Kunststoff - ergänzen das Angebot. Um den nachhaltigen Mobilfunkkreislauf abzurunden, bietet Amiva eine umweltgerechte Entsorgung alter Geräte an. So wird nachhaltiges Handeln im Alltag ganz einfach, ohne Verzicht und Kompromisse.Seit Juli 2024 trägt Amiva zur Modernisierung des Windparks Nordpfälzer Bergland bei. Damit deckt das Unternehmen nicht nur seinen eigenen Strombedarf mit Windenergie, sondern erzeugt für jeden neuen Vertrag die doppelte Menge an sauberer Energie, die die Handynutzung der Kund:innen benötigt. Dank des sogenannten Repowerings - der Erneuerung und Optimierung bestehender Windkraftanlagen - steigert Amiva die Effizienz der Anlagen und erhöht die Produktion erneuerbarer Energien, ohne zusätzliche Flächen zu nutzen.Auch Unternehmen profitieren von Amivas nachhaltigem Ansatz: Die klimapositiven Business-Tarife ermöglichen Firmen, ökologische Verantwortung zu übernehmen, ohne auf leistungsstarken Mobilfunk zu verzichten. Aktuell durchläuft Amiva zudem die B Corp-Zertifizierung, um das Engagement für soziale und ökologische Verantwortung weiter zu festigen.Eine aktuelle Übersicht der klimapositiven Tarife und weitere Informationen finden Sie auf:www.amiva.de/nachhaltige-handytarifeAbbinderAmiva ist eine Marke der STROTH Telecom GmbH, hinter der die drei Inhaber und Branchen-Experten Steffen von Alberti, Roland Zimmer und Thorsten von der Stück stecken. Amiva steht für einen Strategiewechsel in der Telekommunikations-Branche, der auf nachhaltiges Handeln setzt.Pressekontakt:Anne-Katrin KohlmorgenMIT-SCHMIDT Kommunikation GmbHTel.: +49 (0) 40 - 41 40 639-0E-Mail: amiva@mit-schmidt.dewww.brand-garden.dewww.mit-schmidt.deOriginal-Content von: AMIVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160267/5921867