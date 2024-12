USA: ISM-Industriestimmung hellt sich unerwartet deutlich auf

TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im November unerwartet stark aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 1,9 Punkte auf 48,4 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Juni. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 47,5 Punkte gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt damit aber weiter unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert also nach wie vor eine wirtschaftliche Schrumpfung.

Französischer Premier zwingt Sozialhaushalt durch Parlament

PARIS - Frankreichs Regierung hat ein Gesetz zum Sozialhaushalt ohne finale Abstimmung durchs Parlament gedrückt und muss nun mit einem Sturz durch die Opposition rechnen. Premier Michel Barnier wandte einen Sonderartikel der Verfassung an, mit dem Haushaltstexte ohne Abstimmung umgesetzt werden können.

ROUNDUP 2: Proeuropäischer Protest in Georgien - Lage spitzt sich zu

TIFLIS - Die proeuropäischen Proteste in der Südkaukasusrepublik Georgien gegen den Kurs der nationalkonservativen Regierungspartei Georgischer Traum werden zunehmend von gewaltsamen Ausschreitungen in der Hauptstadt Tiflis geprägt. Demonstranten und Polizei liefern sich zum Teil Straßenschlachten. Laut Meldungen georgischer Behörden gab es erneut zahlreiche Verletzte und Festnahmen wie in den vergangenen Tagen. Russland zieht indes Parallelen zur proeuropäischen Revolution auf dem Kiewer Maidan vor gut zehn Jahren.

Eurozone: Arbeitslosenquote bleibt auf Rekordtief



LUXEMBURG - Die Arbeitslosigkeit im Euroraum hat sich im Oktober wie erwartet auf einem Rekordtief gehalten. Die Arbeitslosenquote in den 20 Euro-Staaten betrug weiter 6,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt erwartet, dass die Quote weiter auf dem niedrigsten Stand seit Bestehen des Währungsraums bleibt.

Großbritannien: Industriestimmung trübt sich weiter ein

LONDON - In der Industrie in Großbritannien hat sich die Stimmung im November den dritten Monat in Folge verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 1,9 Punkte auf 48,0 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

ROUNDUP: Industriestimmung trübt sich ein - 'keinerlei Anzeichen für Erholung'

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im November wie erwartet verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 45,2 Zähler, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Damit wurde eine Stimmungsaufhellung im Vormonat fast vollständig zunichtegemacht.

Deutschland: Schwäche im Maschinenbau hält an



FRANKFURT - Die Auftragsflaute bei Deutschlands Maschinen- und Anlagenbauern hält an. Im Oktober wurde das Vorjahresniveau bei den Bestellungen preisbereinigt um neun Prozent verfehlt, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. "Für die ersten zehn Monate des laufenden Jahres errechnet sich nun ein Minus der Bestellungen von insgesamt acht Prozent", ordnete VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers ein. "Es bleibt dabei, dass die Kunden im Maschinenbau mit neuen Investitionen sehr zurückhaltend sind."

