Nachdem sich der Deutsche Aktienindex in den vergangenen Wochen noch etwas schwer mit der Fortsetzung seines Aufwärtstrends getan hat, fiel heute nun der Vorhang in Frankfurt für ein neues Allzeithoch. Dieses hatte sich nach dem starken Wochenschluss bereits angedeutet. Bei knapp 19.930 Punkten war dann aber zunächst für heute Schluss, auch mit weiter steigenden Kursen in New York verließ den DAX am Nachmittag die Kraft.

In den kommenden Tagen wird es nun darum gehen, die psychologische Marke von 20.000 Punkten anzulaufen und zu überwinden. Nächste Ziele lägen dann im Bereich von 20.600 Zählern. Unterstützt ist der Markt durch seine Konsolidierungszone, die sich nach der Schwäche in Folge der US-Präsidentschaftswahl im Bereich der 18.900er Marke gebildet hat.

Der erste Handelstag im neuen Monat beginnt damit da, wo der letzte Tag des alten aufgehört hat. Mit einem Knall und einem sehr optimistischen Ausblick auf alles was mit E-Commerce zu tun hat und auf das Einzelhandelsgeschäft. Master, Visa und Adobe Analytics berichteten von guten Umsätzen und neuen Rekordausgaben der US-Konsumenten. Allein am Black Friday sollen in den USA 10,8 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden sein und damit noch einmal eine Milliarde Dollar mehr als im vergangenen Jahr. Rezessive Tendenzen bei den Verbrauchern sehen in der Tat anders aus.

Hierzulande dürfte in den kommenden Tagen das Verhalten der Auto-Aktien im DAX interessant sein. Denn obwohl die Nachrichtenlage schlecht blieb, war in den vergangenen zwei Wochen so etwas wie eine kleine Stabilisierung zu erkennen. Nun droht zwar bei Volkswagen mit dem Streik der Belegschaft neues Ungemach und bei Stellantis wirft der Chef hin. Doch werden in solchen Phasen an der Börse oftmals Wendepunkte erreicht, die bei VW & Co im besten Fall für eine Rotation im DAX auf hohem Niveau sorgen könnten.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.