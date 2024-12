Berlin (ots) -Im Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr ziehen der Rundfunkratsvorsitzende Oliver Bürgel und der Programmausschussvorsitzende Dr. Moshe Abraham Offenberg eine positive Bilanz. "Als Rundfunkrat haben wir die Aufgabe, den Programmauftrag des rbb zu beaufsichtigen. Erfreut können wir feststellen, dass sich der rbb mit neuen Formaten regionaler aufgestellt hat. Der Sender hat als Zweiländeranstalt deutlich an Profil gewonnen. Er wird von Menschen in Brandenburg und in Berlin als ihr Sender angenommen", so Oliver Bürgel.Im Programmausschuss des rbb-Rundfunkrates habe man besonderes Augenmerk auf die Regionalität des Senders gelegt, erläutert dessen Vorsitzender Dr. Offenberg. In den strukturierten Programmbeobachtungen des Gremiums seien u. a. Sendungen wie das neu ausgerichtete Bürgertalk-Format "Wir wollen reden" diskutiert worden. Zudem habe man die Vorabendsendung "Der Tag" beobachtet, bei der montags bis freitags live aus verschiedenen Orten in Brandenburg und Berlin berichtet werde. "Das Format erhielt viel Lob von den Mitgliedern des Programmausschusses, aber nicht nur von ihnen. 'Der Tag' trifft den Nerv der Menschen in beiden Ländern, die das Sendegebiet offenbar als einen Erlebnisraum ansehen und sich für seine Vielfältigkeit interessieren. Davon zeugen die teils zweistelligen Einschaltquoten und auch das rege Zuschauerfeedback an die Redaktion," sagte Dr. Offenberg.Mit insgesamt 16 Sondersendungen hat das rbb-Fernsehen im Jahr 2024 aktuell auf wichtige regionale Ereignisse reagiert. Neun dieser "rbb-spezial"-Sendungen beschäftigten sich ausschließlich mit Themen aus Brandenburg, drei waren für beide Bundesländer relevant, drei hatten einen Berlin-Schwerpunkt.Auch die Wahlberichterstattung zur diesjährigen Landtagswahl in Brandenburg sei vom Gremium positiv bewertet worden. Die Entscheidung, den neu eingerichteten West-Brandenburg-Desk in Brandenburg an der Havel als einen festen Anlaufpunkt für Reporterinnen und Reporter anzugliedern, werde ebenso als sehr kreative und zugleich wirtschaftliche Lösung wertgeschätzt.Der Rundfunkrat ist ein aktuell 30-köpfiges Kontrollgremium des rbb. Seine Mitglieder werden von gesetzlich vorgegebenen Entsendungsorganisationen in Berlin und Brandenburg benannt und sollen das öffentliche Leben sowie die Gesellschaft beider Länder abbilden.Pressekontakt:Gremiengeschaeftsstelle@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5921891