FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag von der politischen Unsicherheit in Frankreich profitiert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,52 Prozent auf 137,10 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,04 Prozent.

Das voraussichtliche Ende der französischen Regierung sorgte für Verunsicherung. Die Kurse französischer Anleihen gerieten im Gegensatz zu deutschen Anleihen unter Druck. Frankreichs Regierung hatte ein Gesetz zum Sozialhaushalt ohne finale Abstimmung durchs Parlament gedrückt und muss nun mit einem Sturz durch die Opposition rechnen. Sowohl die Parteien aus dem linken Lager als auch die Rechtsnationale Marine Le Pen hatten für diesen Fall mit einem Misstrauensvotum gedroht. Le Pen kündigte nach der Entscheidung von Barnier an, die Regierung zu Fall bringen zu wollen.

Vor allem das hohe französische Haushaltsdefizit verunsichert die Finanzmärkte. "Die Bildung einer neuen Regierung, die einen stärkeren Rückhalt im Parlament hat, dürfte sehr schwierig werden", kommentierte Commerzbank-Experte Ralph Solveen. "All dies spricht dafür, dass die Sanierung der französischen Staatsfinanzen, sehr schleppend verlaufen wird, zumal es von der Konjunktur keinen spürbaren Rückenwind geben dürfte."/jsl/mis