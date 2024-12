Die DHL Group startet ab dem 3. Dezember 2024 die sechste Tranche ihres umfangreichen Aktienrückkaufprogramms. Mit einem Volumen von bis zu 500 Millionen Euro sollen weitere Aktien bis spätestens Ende Juni 2025 erworben werden. Dies entspricht etwa 1,2 Prozent des aktuellen Grundkapitals. Bereits in den vorherigen fünf Tranchen wurden Aktien im Gesamtwert von rund 3 Milliarden Euro zurückgekauft, was einem Anteil von etwa 6,4 Prozent am Grundkapital entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Die Aktie der DHL Group verzeichnete zuletzt leichte Kursgewinne und stieg um 0,6 Prozent auf 34,97 Euro. Allerdings liegt der Kurs damit weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 47,03 Euro vom Dezember 2023. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine stabile Dividende von 1,85 Euro je Aktie und sehen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 41,43 Euro noch erhebliches Aufwärtspotenzial.

