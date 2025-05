EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

INDUS-Hauptversammlung 2025: Zukunft aktiv gestalten und Wachstumschancen nutzen



27.05.2025 / 17:11 CET/CEST

Dividendenzahlung von 1,20 EUR je Aktie beschlossen

Positive Resonanz auf Strategie EMPOWERING MITTELSTAND

Akquisitionen, Internationalisierung und Technikkompetenz im Fokus

Bergisch Gladbach, 27. Mai 2025 - Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der INDUS Holding AG im Congress-Centrum Nord der Koelnmesse stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre den Beschlussvorlagen der Verwaltung mit großer Mehrheit zu. Insgesamt waren rund 47 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Im Fokus der Versammlung stand auch in herausforderndem gesamtwirtschaftlichen Umfeld der positive Blick in die Zukunft: "Trotz aller Widrigkeiten schauen wir zuversichtlich nach vorn. Wir sorgen für Resilienz im Portfolio und entwickeln gemeinsam tragfähige Ideen, mit denen wir auch morgen und übermorgen Geld verdienen", erklärte INDUS-Vorstandsvorsitzender Dr. Johannes Schmidt.

Ausbau der M&A Aktivitäten und Wachstum im Bestand

In seiner Rede betonte Schmidt die zukunftsgerichtete Aufstellung der Unternehmensgruppe: "Mit unserer Strategie EMPOWERING MITTELSTAND setzen wir klare Schwerpunkte auf Akquisitionen, Internationalisierung und Technikkompetenz. Wir planen, in den nächsten sechs Jahren 500 Mio. EUR in Zukäufe zu investieren, um unser Portfolio gezielt zu stärken und nachhaltiges Wachstum zu sichern. Unser Ziel ist es, bis 2030 einen Konzernumsatz von 3 Mrd. EUR zu erreichen." Die M&A-Organisation soll personell verstärkt und das M&A-Marketing internationalisiert werden. Neben dem zugekauften Umsatz durch Akquisitionen setzt INDUS auch auf ein starkes organisches Wachstum im Bestandsportfolio. "Wir planen mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5 bis 6 % im Bestand. Dafür arbeiten wir intensiv an der Internationalisierung und treiben die Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle voran", so Schmidt.



Internationalisierung als Teil der Unternehmensstrategie



Die Internationalisierung bleibt ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtstrategie. Schmidt hob hervor, dass das bei INDUS bereits etablierte Prinzip "local for local" ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sei und die Entkopplung der Wirtschaftsblöcke schon vorausdenke: "Wir schaffen lokale Produktionsstätten und Vertriebsstrukturen, um in den für uns relevanten Märkten präsent zu sein. Dadurch stärken wir die Resilienz unserer Beteiligungen und können schneller auf Marktentwicklungen reagieren."



Stärke durch Technologieexpertise und Innovationskraft



Die INDUS-Gruppe setzt weiterhin auf technologische Exzellenz. Mit der Bündelung von Kompetenzen in Technologiefeldern wird die Entwicklung neuer Produkte und Märkte vorangetrieben. "Wir kennen die Technologien, die morgen gebraucht werden, und investieren gezielt in deren Entwicklung", erklärte Schmidt. Chancen für die Gruppe liegen auch im Infrastrukturpaket der Bundesregierung über 500 Mrd. EUR, das ab 2026 umgesetzt werden soll und Rückenwind für die Beteiligungen im Segment Infrastructure verspricht.



Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit beschlossen



Die Hauptversammlung folgte in allen abstimmungsrelevanten Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat. Mit der von der Hauptversammlung beschlossenen Dividende von 1,20 EUR je Aktie (VJ: 1,20 EUR) unterstreicht INDUS erneut ihre Position als verlässlicher Dividendenwert. Die Dividendenrendite steigt auf 5,9 % je Aktie (VJ: 5,4 %) bei einer beschlossenen Ausschüttungssumme von 29,9 Mio. EUR. Gemessen an der wirtschaftlichen Situation haben die Portfoliounternehmen der INDUS-Gruppe auch 2024 in einem schwierigen Marktumfeld ihre Leistungsfähigkeit bewiesen: Die Gruppe erzielte ein operatives Ergebnis (EBIT) von 126,7 Mio. EUR (VJ: 149,6 Mio. EUR).

Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2024 mit großer Mehrheit entlastet. Zudem wurde die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, erneut als Abschlussprüfer sowie vorsorglich als Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts bestellt. Die Hauptversammlung billigte den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 und ein weiterentwickeltes Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands. Dieses umfasst unter anderem die Einführung von Share Ownership Guidelines, Clawback-Klauseln und eine stärkere Verknüpfung der variablen Vergütung mit den definierten ESG-Zielen. Im Rahmen eines Vorratsbeschlusses ermächtigte die Hauptversammlung die Gesellschaft zudem zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts.



INDUS setzt auf Kontinuität in der Führung



Der Aufsichtsrat der INDUS Holding AG hat in seiner Sitzung am 26. Mai 2025 beschlossen, Dr. Johannes Schmidt bis zum 31. Dezember 2027 als Vorstandsvorsitzenden zu bestellen. 2024 hatte der Aufsichtsrat bereits den Vertrag des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Rudolf Weichert um weitere drei Jahre bis zum 31. März 2028 verlängert. Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Abromeit in seiner Rede: "Wir sind sehr froh, mit Herrn Dr. Schmidt und Herrn Weichert in diesen unruhigen Zeiten zwei erfahrene Manager an Bord zu haben."

Weitere Informationen zur Hauptversammlung, die Rede des Vorstandsvorsitzenden Dr. Johannes Schmidt sowie die Abstimmungsergebnisse finden Sie hier .

Über INDUS

Seit 1989 erzielt INDUS mit einem breiten Portfolio mittelständischer Unternehmen nachhaltiges Wachstum. Wir konzentrieren uns auf den Erwerb von Familienunternehmen, die sich durch besondere Engineering-Fähigkeiten auszeichnen, und entwickeln diese international weiter. Wir stellen sicher, dass unsere Führungskräfte wie echte Unternehmer handeln, um ihr Geschäft auszubauen. Dabei können sie sich auf unsere verlässliche Perspektive als langfristiger Investor verlassen. Im deutschsprachigen Mittelstand verwurzelt, besitzt und führt INDUS heute mehr als 40 Unternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Seit 1995 an der Frankfurter Börse (SDAX) notiert, haben wir eine einzigartige Brücke zwischen Mittelstand und Kapitalmarkt geschlagen. Mehr Informationen unter www.indus.eu .



Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

