Die Coinbase-Aktie verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der NASDAQ, mit einem Kursanstieg von 1,5 Prozent auf 300,54 USD. Diese positive Entwicklung wird maßgeblich durch die jüngsten politischen Veränderungen in den USA beeinflusst. Das Unternehmen konnte bereits im dritten Quartal 2024 überzeugende Zahlen vorlegen, mit einem Umsatzwachstum von knapp 79 Prozent auf 1,21 Milliarden USD und einem Gewinn von 0,30 USD je Aktie. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Aufwärtstrend seit dem 52-Wochen-Tief von 114,52 USD im Februar, was einer Steigerung von über 162 Prozent entspricht.

Neue regulatorische Perspektiven

Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten verspricht eine Neuausrichtung der Kryptoregulierung, was bei Anlegern für Optimismus sorgt. Die Aussicht auf eine möglichte Übertragung der Kryptoaufsicht an die Commodity Futures Trading Commission wird als positives Signal für den gesamten Sektor gewertet. Diese potenzielle Entwicklung könnte insbesondere für Coinbase als führende Kryptobörse neue Wachstumschancen eröffnen und das Vertrauen institutioneller Investoren stärken.

