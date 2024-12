DJ Aktien Schweiz freundlich - Gewinne querbeet

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt ist freundlich in die Woche gestartet. Für etwas Rückenwind sorgten solide ausgefallene Konjunkturdaten vom Wochenende aus China und ein Rekordhoch beim DAX nach deutlichen Kursgewinnen im Nachbarland Deutschland. Für Unterstützung dürfte am späten Nachmittag auch gesorgt haben, dass nach dem Dow-Jones-Index und dem S&P-500-Index bereits am Freitag, nun auch die Nasdaq-Indizes in den USA neue Rekordstände markierten.

Dem SMI fehlen derweil bis zu seinem Höchststand noch fast 1.200 Punkte. Er gewann 0,6 Prozent auf 11.829 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und nur 3 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Sonova. Umgesetzt wurden 17,39 (Freitag: 19,84) Millionen Aktien.

Die Gewinnerliste war bunt gemischt, Branchentrends waren kaum auszumachen. Tagessieger im SMI waren nachrichtenlos Richemont mit einem Plus von 2,6 Prozent. Ebenfalls deutlicher nach oben ging es mit Sika (+1,8%), gefolgt von Swiss Re (+1,6%) und ABB (+1,5%) sowie Logitech (+1,5%).

Holcim legten um 1,2 Prozent zu. Der Baustoffproduzent hatte mitgeteilt, sein Nigeria-Geschäft nach China zu verkaufen an Huaxin Cement. Die Analysten von Citi sprachen von einem attraktiven Preis, stellten aber auch fest, dass Holcim einen Anteil von 41,5 Prozent an Huaxin Cement halte und somit weiterhin eine wirtschaftliche Beteiligung an Lafarge Africa besitze.

Novartis (-0,1%) zeigten sich von der Nachricht kaum bewegt, mit dem US-Pharmaunternehmen PTC Therapeutics eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung für dessen Programm zur Behandlung der Huntington-Krankheit geschlossen zu haben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2024 11:42 ET (16:42 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.