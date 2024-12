EC2-Technologie garantiert eine Lithiumrückgewinnung von über 95 für die Umwandlung in für Batterien geeignetem Reinheitsgrad

Gradiants Spin-out, alkaLi, ist mit seiner EC2-Technologie führend auf dem Markt der direkten Lithiumgewinnung (DLE) und -produktion. Mit der EC2-Technologie konnte in Nordamerika eine bahnbrechende Lithiumgewinnungsrate von 97 aus Salzsolen erzielt werden. Gradiant garantiert, dass die neue Technologie an den Kundenstandorten eine Lithiumrückgewinnung von mindestens 95 ermöglicht und die Industrie in die Lage versetzt, Lithiumkarbonat mit für Batterien geeignetem Reinheitsgrad ("battery-grade") schneller, kostengünstiger und nachhaltiger als je zuvor zu produzieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241112718688/de/

alkaLi's EC2 ist ein modulares, dreistufiges System zur Extraktion, Aufkonzentration und Umwandlung (Graphic: Business Wire)

Die effizienteste Lithiumlösung der Welt. Die EC2-Technologie von alkaLi ist die erste und einzige Komplettlösung, die für die Extraktion, Konzentration und Umwandlung von "battery-grade" Lithium entwickelt wurde, um den steigenden Bedarf von Elektrofahrzeugen, Energiespeichern und Elektronik zu decken. Davon profitieren jetzt auch die Hersteller:

Kostenreduzierung mit 50 niedrigeren OPEX- und CAPEX-Kosten

mit 50 niedrigeren OPEX- und CAPEX-Kosten Branchenführende Nachhaltigkeit mit besserer Kohlenstoff- und Wasser-Fußabdruck

mit besserer Kohlenstoff- und Wasser-Fußabdruck Beschleunigte Produktion , die jetzt in Stunden statt in Monaten gemessen wird

, die jetzt in Stunden statt in Monaten gemessen wird Kompakte Standfläche in Form von schnell einsetzbaren, mobilen 20- oder 40-Fuß-Containern

in Form von schnell einsetzbaren, mobilen 20- oder 40-Fuß-Containern Beschleunigte Genehmigung, wenn das Produktwasser die Einleitungsbedingungen erfüllt und zur Wiedereinleitung bereit ist

alkaLi hat den Konzentratprozess von EC2 bereits für ein führendes US-Energieunternehmen an einem kommerziellen Standort in Clayton Valley, Nevada, getestet, um die Effizienz der grundlegenden CFRO-Technologie zur Konzentration von "battery-grade" Lithium zu demonstrieren.

Bahnbrechende Leistung. Die Demonstrationstests der drei EC2-Stufen mit Salzsole-Speisewasser bestätigen dies:

Extraktion: Über 95 DLE-Effizienz, sogar bei hohem CSB-Gehalt

Über 95 DLE-Effizienz, sogar bei hohem CSB-Gehalt Konzentration: Die CFRO-Technologie konzentriert Lithium auf batterietaugliche Werte von über 200.000 mg/L

Die CFRO-Technologie konzentriert Lithium auf batterietaugliche Werte von über 200.000 mg/L Aufkonzentrierung: Hochkonzentriertes Lithium wird als Feststoff ausgefällt, um batteriefähiges Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid zu produzieren

Mehr als Lithium. Der Elemental Technology-Ansatz von alkaLi passt den EC2-Technologie-Stack an, um ein breites Spektrum anderer kritischer Mineralien wie Kupfer, Nickel, Kobalt, Mangan, Magnesium und Eisen zurückzugewinnen.

Noch in diesem Monat wird alkaLi eine maßgeschneiderte Lösung bei einem weltweit führenden Bergbauunternehmen in Westaustralien in Betrieb nehmen, bei der es um die Nickel- und Kobaltrückgewinnung aus Minenabwässern geht. Die mit der selektiven chemischen Extraktionstechnologie von Gradiant verbesserte Lösung reinigt Speisewasser und bereitet es für CFRO vor ein bahnbrechendes System, das alle kommerziell erhältlichen RO-Prozesse übertrifft und ein konzentriertes 300.000 mg/L-Produkt mit minimalem Energieaufwand erzeugt.

Nach der Inbetriebnahme wird alkaLi Absetzteiche von Umweltbelastungen in wertvolle Mineralienquellen umwandeln und so einen nachhaltigen Weg zur Deckung des weltweiten Mineralienbedarfs bieten. An einem anderen Standort in Südostasien wandelt die EC2-Technologie bereits Bergbauabwässer in hochwertiges industrietaugliches Magnesiumsulfat um.

"Der modulare Ansatz von alkaLi zur Entwicklung des EC2-Technologie-Stacks ist eine Fortsetzung der Strategie von Gradiant, den Einfluss unserer bahnbrechenden Innovationen über verschiedene Branchen und Regionen hinweg zu maximieren", sagte Prakash Govindan, COO von Gradiant. "Die Mineralien, auf die wir abzielen, sind für die Beschleunigung der Elektrifizierung der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, und ich freue mich, dass alkaLi eine so wichtige Rolle dabei spielen wird, diese Rohstoffe den Pionieren der Welt zur Verfügung zu stellen."

Sind Sie an EC2 für Ihren Standort interessiert? Gradiant bietet jetzt ein kostenloses Programm für die Anwendungen an, um die Extraktions-, Aufkonzentrierungs- und Umwandlungsfähigkeiten von alkaLi in verschiedenen Speisewässern zu testen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Gradiant unter www.gradiant.com/contact.

Über Gradiant

"Gradiant is a different kind of water company". Mit einem umfassenden Angebot an differenzierten und patentrechtlich geschützten End-to-End-Lösungen für die fortschrittliche Wasser- und Abwasseraufbereitung, die von den besten Köpfen der Wasserbranche entwickelt wurden, unterstützt Gradiant die unternehmenskritischen Prozesse seiner Kunden in den wichtigsten Branchen der Welt, darunter Halbleiter, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Lithium und kritische Mineralien sowie erneuerbare Energien. Die innovativen Lösungen von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch und das Abwasseraufkommen, gewinnen wertvolle Ressourcen zurück und wandeln Abwasser in Frischwasser um. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston wurde am MIT gegründet und beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr unter gradiant.com.

Über alkaLi

alkaLi hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Skalierung der Lithiumproduktion in Batteriequalität zu beschleunigen, und stützt sich dabei auf EC2, die weltweit einzige Komplettlösung, die für die Gewinnung, Konzentration und Umwandlung von Lithium in Batteriequalität entwickelt wurde. alkaLi bietet Lithiumproduzenten eine noch nie dagewesene Möglichkeit, die Lithiumproduktion schnell zu skalieren und dabei erhebliche Vorteile in Bezug auf Produktionskapazität, Geschwindigkeit, Kosten und Nachhaltigkeit zu erzielen und das mit einer Lösung, die sich an das breiteste Spektrum von Ausgangsstoffen in der Branche anpassen lässt, einschließlich Sole, Verdampfung und Recycling. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston ist ein eigenständiges Unternehmen, das aus Gradiant ausgegliedert wurde. Erfahren Sie mehr unter alkaLi3.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241112718688/de/

Contacts:

Ihr Ansprechpartner

Felix Wang

Gradiant, Global Head of Brand and PR

fwang@gradiant.com