Innovative Memecoin-DeFi-Plattform Crypto All-Stars erzielt 7,7 Mio. USD

Der Markt der Memecoins ist angesichts der täglich rund 50.000 neu startenden Coins bereits stark überlaufen und daher sind Imitate keine Seltenheit. Im Gegensatz zu diesen handelt es sich bei dem einzigartigen Crypto All-Stars um eine Kombination aus Memecoin und DeFi-Projekt, was ihm sein überdurchschnittliches Potenzial beschert. Somit konnte der Presale bereits 7,7 Mio. USD erzielen.

Denn es handelt sich um das erste Projekt, welches eine dezentrale Staking-Plattform für den Memetoken-Sektor entwickelt. Dabei vereint es einige der größten Memecoins in nur einem Projekt, womit es auch deren großen und aktiven Communitys anspricht und somit besonders viral werden konnte.

Fortan verbleiben nur noch weniger als 18 Tage für die Teilnahme am Vorverkauf des Coins, welcher nach seiner Börsenlistung laut Prognosen bereits um 10x oder sogar mehr steigen könnte.

Das innovative Konzept hat schnell Begeisterung geweckt und für eine große Aufmerksamkeit innerhalb der Krypto-Community gesorgt. So hat unter anderem der bekannte Krypto-Influencer Daryl Boo ihn sogar den "bullischsten Coin des Jahres 2024" bezeichnet.

Der Vorverkauf von Crypto All-Stars ermöglicht nun, möglichst früh in das neuartige MemeFi-Projekt zu investieren. Erhältlich sind die Coins derzeit noch für den rabattierten Preis in Höhe von 0,0016582 USD. Angesichts des großen Interesses könnte dieser nach den Listungen bald schon deutlich höher liegen.

Memecoins sind dieses Jahr besonders begehrt und Crypto All-Stars steigert diesen Umstand weiter

Der Sektor der Memecoins hat mittlerweile laut den Angaben von CoinGecko eine Marktkapitalisierung in Höhe von 129,76 Mrd. USD verzeichnet, wobei die Dunkelziffer angesichts der mehr als alle zwei Sekunden stattfindenden Starts von Memetoken sogar noch höher liegt.

Auf CoinMarketCap nimmt der Memecoin-Sektor derzeit den 18. Platz ein, was ihn mittlerweile zu einer Größe des Kryptomarktes macht. Somit hat sich aus dem Spaß von Dogecoin vor acht Jahren mittlerweile ein eigener Kryptosektor gebildet, welcher in diesem Jahr prosperiert und dies laut Prognosen auch in den nächsten 12 Monaten noch tun soll.

Es sollen bereits mehr als die Hälfte aller Kryptoinvestoren Memecoins in diesem Zyklus mit in ihre Portfolios aufnehmen. Manche Krypto-Experten von Crypto Banter fokussieren sich sogar vollkommen auf diesen Sektor, wobei sie im nächsten Bullenmarkt jedoch eine andere Strategie verfolgen wollen.

Auf jeden Fall ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die Memecoins die Aufmerksamkeit von anderen nützlichen Altcoins abziehen. Angesichts der starken Unterstützung durch deren Communitys könnte der Sektor sogar eines Tages in die Top 10 aufsteigen.

In diesem Jahr haben selbst höher bewertete Memetoken wie Dogecoin bedeutende Kursanstiege verzeichnet. So konnte dieser um 362,45 % steigen und eine Marktkapitalisierung von 61,33 Mrd. USD erzielen, was bis zu seinem AZH von 89,08 Mrd. USD weiterhin Raum bietet - durch die Inflation kann es sogar auch noch einmal höher liegen.

Noch stärker entwickeln sich hingegen die günstig bewerteten Memecoins wie der kultige Catslap-Coin, der in etwas mehr als einer Woche schon um 3.278 % gestiegen ist. Ein weiteres Beispiel ist Peanut the Squirrel ($PNUT), der laut DEXTools seit Anfang November um 1.780.000 % zulegte.

Peanut the Squirrel | Quelle: DEXTools

Mithilfe Crypto All-Stars können die Memecoins und ihre Tokeninhaber künftig sogar noch stärker profitieren, da es mit seiner MemeVault-Technologie die Renditen des Sektors verbessern will.

Wettlauf um die letzten $STARS-Coins hat begonnen

Crypto All-Stars soll mit seiner MemeVault-Technologie für den Sektor erstmalig für eine einheitliche Staking-Plattform sorgen. Dabei lassen sich unter anderem Dogecoin, Shiba Inu, Brett, Pepe und viele weitere staken. Zudem ist das Angebot noch auf weitere Coins wie $CHILLGUY oder $PNUT sowie andere Sektoren und Renditearten erweiterbar.

Dabei soll das neue Staking-Protokoll von Crypto All-Stars den Prozess deutlich vereinfachen, da sich Anleger unzählige zentralistische Anbieter sparen können, die nicht selten einen Großteil der Rendite für sich behalten. Mithilfe von dezentralen Smart Contracts können die Mittelsmänner eliminiert werden, was sich förderlich auf Effizienz, Rendite und Sicherheit auswirkt. Zudem besteht kein Insolvenzrisiko wie bei FTX.

This All-Star train is still going! They are having a blast! pic.twitter.com/3WYhAeohWL - Crypto All-Stars (@all_stars_coin) November 27, 2024

Auf der Staking-Plattform von Crypto All-Stars wird der eigene $STARS-Coin benötigt, um höhere Renditen freizuschalten. Diese sollen laut Berichten bis zu dreimal höher sein als bei regulären Nutzern. Somit lassen sich auch die hohen Verkaufszahlen des Presales erklären. Zudem schwindet das Angebot zunehmend.

Ein weiterer Grund ist die hohe Rendite für das Staking der $STARS-Coins, welche derzeit bei 279 % pro Jahr liegt. Daher könnte der Presale auch schon deutlich früher ausverkauft sein, wobei es spätestens in weniger als 18 Tagen sein wird.

Ehemaliger Binance-CEO ruft auf zu Value-Coin-Investments - Bietet MemeFi eine gute Alternative?

Der ehemalige Geschäftsführer der größten zentralen Kryptobörse Binance, Changpeng Zhao, hat kürzlich seinen Frust über das große Interesse der Krypto-Investoren an dem Memecoin artikuliert. Dennoch listet seine ehemalige Börse regelmäßig und viele Coins aus diesem Sektor, um nicht das hohe Handelsvolumen und die Gebühreneinnahmen zu verpassen.

Im Unterschied dazu möchte sich Zhao verstärkt auf die Kryptowährungen mit echtem Nutzen konzentrieren. Eine Fusion aus beiden bietet nun Crypto All-Stars, sodass er nicht in die Kategorie der rein spekulativen Memecoins fällt, wie schätzungsweise 99,9 %. Denn er soll neuartige Renditen schaffen, welche sich stabilisierend auf den Kursverlauf der unterstützten Coins auswirken.

Somit könnte es sich bei Crypto All-Stars um einen Schlüssel handeln, um für einen nachhaltigeren Sektor zu sorgen. Denn durch höhere Kurse können diese Coins wiederum leichter reale Geschäftsmodelle entwickeln, wie bereits ein paar von ihnen bewiesen haben. Dadurch könnte wiederum ihre Anerkennung steigen.

Deshalb unterstützt man mit Crypto All-Stars auch die Zukunftsfähigkeit des Memecoin-Sektors. Somit konnte er leicht das Interesse der Wale auf sich ziehen, welche hohe Memetoken-Bestände halten und stets nach einer Renditeoptimierung auf der Suche sind. Sie können somit gleich doppelt profitieren.

Schließen Sie sich jetzt einer der vermutlich größten Krypto-Communitys an

Die Memecoins zeichnen sich durch ihren starken Bezug zur Gemeinschaft aus. Dabei werden sie von ihren Mitgliedern auch regelmäßig unterstützt. Durch die vielen unterstützten Partner, welche es zu Beginn unterstützt, und des attraktiven Dienstes könnte es schnell eine große Bekanntheit und dementsprechend hohe Kurse erreichen.

Noch können die streng limitierten $STARS-Coins für höhere Renditen im Vorverkauf auf der Website erworben werden. Dort verbindet man eine digitale Geldbörse wie Best Wallet und kann dann ETH, USDT, BNB oder Fiatwährungen in diesen tauschen. Alternativ können sogar die Memecoins FLOKI, SHIB, DOGE und PEPE verwendet werden.

Auf einer Staking-Plattform ist die Sicherheit von besonderer Relevanz. Deshalb hat sich das Team von Crypto All-Stars dazu entschieden, dass sie den Smart Contract von den Sicherheitsunternehmen Coinsult und Solid Proof auf Risiken überprüfen lassen. Bisher konnten keine Gefahren identifiziert werden.

Der wachsenden Gemeinschaft von Crypto All-Stars können Sie sich über Telegram und X anschließen. Hier erfahren Sie auch besonders früh von neuen Partnerschaften, Listungen und weiteren wichtigen Ereignissen. Zusätzliche Informationen erhalten Sie in dem Whitepaper auf der offiziellen Website von Crypto All-Stars.

