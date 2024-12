Ist die Altcoin Season für Solana schon vorbei?

Die Altcoin Season könnte gerade direkt an ihrem Anfang stehen. Zumindest prognostizieren das sehr viele Analysten. Der Kurs von Solana ($SOL) hat am Beginn dieser Rallye auch sehr stark profitiert. Mit dem Trump-Pump, der seit dem 5. November den Kryptomarkt nach oben getrieben hat, ist es auch Solana gelungen, ein neues Allzeithoch zu erklimmen.

Leider kam es aber nur wenige Prozent über das Allzeithoch, ehe der Kurs in eine Korrektur fiel. Und während $XRP durch seine eigene phänomenale Rallye mittlerweile an Solana vorbeigezogen ist, kommt die berechtigte Frage auf, ob die Altcoin Season für Solana schon wieder zu Ende ist.

(In einer phänomenalen Rallye hat $XRP Solana überholt, wodurch $SOL jetzt wieder die 5. größte Kryptowährung ist - Quelle: Tradingview.com)

Der Solana-Kurs zeigt Schwäche

Während Solana seit Anfang November eigentlich zu den stärksten Coins am Markt gehörte, hat sich das Bild in den letzten Tagen des Monats rasant und deutlich gedreht. Kurz nach dem Bruch durch das 3 Jahre zuvor markierte Allzeithoch bei 260,06 US-Dollar machte der Kurs eine Umkehr und bewegte sich seitdem klar nach unten. Mit -15 Prozent ist, was den Kurs betrifft, eigentlich nicht viel passiert, aber dennoch wirkt das Bild im Chart eher bedrohlich.

(Seit dem Bruch durch das alte Allzeithoch, das durch die grüne Linie markiert wird, ist der Kurs von Solana in eine Korrektur gefallen - Quelle: Tradingview.com)

Negativ für die Solana-Prognose wirkt nicht nur die fehlende Kaufkraft der Anleger. Diese reicht nicht, um den Widerstand am Chart zu durchbrechen. Es gibt noch andere Punkte, die für eine Schwächephase in der nunmehr wieder 5. größten Kryptowährung sprechen. Einerseits erfolgt die Korrektur unter hohem Volumen. Ein sehr ungünstiges Anzeichen, denn im Idealfall erfolgt die Korrektur unter geringem Volumen, während der Anstieg unter hohem Volumen erfolgt.

Eine Korrektur unter hohem Handelsvolumen spricht nämlich dafür, dass viele Anleger ihre Solana-Tokens abstoßen, um sie in andere Coins zu investieren. Auch der MACD zeigt ein Verkaufssignal an, was sehr negativ für den Solana-Kurs ist. Es sieht also beinahe so aus, als würde $SOL die aktuelle Altcoin Season verpassen. Ein Coin, der aber genau in diesem Marktzyklus explodieren könnte, ist Pepe Unchained ($PEPU).

Erfahre jetzt mehr über Pepe Unchained.

Könnte Pepe Unchained der Star der Altcoin Season werden?

Während Solana offenbar schlechte Karten auf eine hohe Performance in der Altcoin Season hat, sieht der Fall bei Pepe Unchained vollkommen anders aus. Es kann sogar gut sein, dass viele der Verkäufer von Solana-Token ihr Geld unter anderem in $PEPU umschichten.

Analysten glauben jedenfalls, Pepe Unchained könnte Gewinne von x25 und mehr erzielen, was den unglaublichen Hype um den Coin erklärt. Denn mittlerweile folgen mehr als 76.000 Anleger der Entwicklung von $PEPU auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Über 65,1 Mio. US-Dollar investierten diese bereits in das Projekt, doch das ist nicht alles, was $PEPU auszeichnet.

(Über 65,1 Mio. US-Dollar investierten die 76.000 Follower des Projekts bereits in $PEPU - Quelle: pepeunchained.com)

Pepe Unchained ist ein ausgezeichneter Coin. Und was ihn vor allem auszeichnet, ist seine hochmoderne Blockchain. Diese ist als Layer-2-Lösung ein Upgrade zur Ethereum-Blockchain, bringt aber deutlich mehr Leistung. So kann die neue Blockchain Transaktionen an die 100x schneller und deutlich günstiger abwickeln als Ethereum. Das könnte zu einem hohen Handelsvolumen und zu einem Kurs führen, der durch die Decke geht. Noch hat jeder Anleger die Möglichkeit für einen günstigen Einstieg im ICO. Allerdings endet dieser Vorverkauf schon in wenigen Tagen.

Investiere noch heute in Pepe Unchained.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.