DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Selenskyj fordert Lieferung von weitreichenden Waffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seinem Besuch in Kiew zur Lieferung von weitreichenden Waffen und weiteren Flugabwehrsystemen zum Schutz vor russischen Raketen aufgefordert. Er räumte ein, dass Scholz und er weiterhin unterschiedlicher Meinung sind bezüglich der von der Ukraine erhofften Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Scholz sicherte der Ukraine die unverbrüchliche Unterstützung Deutschlands in ihrem Verteidigungskampf gegen den russischen Angriffskrieg zu. Bei seinem Nein zur Lieferung von Taurus blieb Scholz allerdings.

Lindner: Buschmann "einzig denkbare Option" als FDP-Generalsekretär

FDP-Chef Christian Lindner hat bei der Vorstellung des designierten FDP-Generalsekretärs Marco Buschmann betont, dieser sei für ihn der einzig mögliche Kandidat für den Posten gewesen. "Er ist für mich die einzig denkbare Option gewesen, in diesen Zeiten dieses Amt zu übernehmen", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz mit Buschmann. Meldungen, nach denen Marie-Agnes Strack-Zimmermann seine erste Wahl gewesen sei, wies der FDP-Vorsitzende zurück: "Das ist falsch, und wenn Marco Buschmann Nein gesagt hätte, dann hätte ich große Sorgen gehabt." Buschmann sei "der beste Wahlkampforganisator und Programmatiker" der Partei.

S&P Global: Aktivität in US-Industrie im November besser als erwartet

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im November gegenüber dem Vormonat stärker verbessert als erwartet. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 49,7 von 48,5 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 48,8 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 48,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

ISM-Index für US-Industrie steigt im November überraschend deutlich

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im November stärker beschleunigt als erwartet. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 48,4 (Vormonat: 46,5). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 47,5 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.

+++ Konjunkturdaten

*US/Bauausgaben Okt +0,4%

December 02, 2024 13:00 ET (18:00 GMT)

