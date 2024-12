Bitcoin News: Michael Saylor kauft erneut! MicroStrategyy besitzt nun 402.100 Bitcoins!

Der Bitcoin ($BTC) befindet sich nach seinem phänomenalen Anstieg im November noch immer in einer Konsolidierungsphase und notiert dabei knapp unter der wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar. Dass der Kurs bald darüber hinaus steigt, ist aus Sicht vieler Analysten und Anleger sehr wahrscheinlich. Einer dieser Investoren, für die die aktuelle Konsolidierung nur eine kurze Atempause und sogar eine letzte Kaufgelegenheit vor dem letzten Ansturm ist, ist der legendäre CEO von MicroStrategy, Michael Saylor.

(Der Kurs des Bitcoins steckt derzeit in einer Konsolidierung knapp unterhalb der wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar fest - Quelle: Tradingview.com)

Saylors unerschütterlicher Glaube an den Bitcoin

Es gibt wohl keinen anderen Investor am gesamten Kryptomarkt, der so bullish für den Bitcoin ist wie Michael Saylor. Seine Prognosen reichen im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Mond. So geht er etwa von einem Bitcoin-Kurs von 13 Mio. US-Dollar pro Coin aus! Er glaubt also, dass der Bitcoin x130 erzielt! Eine unglaubliche Prognose. Doch Saylor selbst beweist immer wieder eindrücklich, dass er an seine eigene Prognose glaubt und diese nicht nur ausspricht, um Aufsehen zu erregen.

So hat er im Gegensatz zu vielen anderen Anlegern kein Problem damit, den Bitcoin am Allzeithoch zu kaufen. Für ihn stellt die aktuelle Konsolidierung also nur eine letzte Kaufgelegenheit vor dem Durchbruch durch die Marke von 100.000 US-Dollar dar. Und diese Gelegenheit nutzt er kräftig aus, wie er in seinem heutigen Tweet auf X (ehemals Twitter) erklärte.

MicroStrategy has acquired 15,400 BTC for ~$1.5 billion at ~$95,976 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 38.7% QTD and 63.3% YTD. As of 12/2/2024, we hodl 402,100 $BTC acquired for ~$23.4 billion at ~$58,263 per bitcoin. $MSTR https://t.co/K3TK4msGp0 - Michael Saylor (@saylor) December 2, 2024

Unter Saylors Federführung hat MicroStrategy erneut 1,5 Mrd. US-Dollar locker gemacht und damit erneut 15.400 $BTC zu einem Kurs von 95.976 US-Dollar gekauft. Seit dem 17.11. hat MicroStrategy damit um 11,5 Mrd. US-Dollar Bitcoins gekauft. Die gesamten Bestände steigen damit auf 402.100 $BTC im Wert von 38.35 Mrd. US-Dollar. Michael Saylor reitet seine Erfolgswelle also weiter. Und was noch bedeutender ist, immer mehr Unternehmen kopieren seine einzigartige Bitcoin-Strategie. Davon könnte nicht nur der Bitcoin stark ansteigen, sondern auch viele kleinere Coins wie etwa Pepe Unchained ($PEPU).

Pepe Unchained könnte bald Rekorde brechen!

Pepe Unchained ist ein einzigartiger Coin, der zumindest für das Jahr 2024 ein einzigartig erfolgreiches ICO abgeliefert hat. Über 76.000 Anleger, die eine starke $PEPU-Community auf Social Media bilden, haben nämlich insgesamt 65,15 Mio. US-Dollar in Pepe Unchained investiert. Die Nachfrage nach den neuen Pepe-Token ist also bereits jetzt gigantisch, könnte aber laut vieler Analysten nur ein kleiner Vorgeschmack auf das sein, was geschieht, wenn der Coin erst an der Börse notiert. Denn Pepe Unchained hat ein unvergleichliches Erfolgsgeheimnis.

($PEPU feierte schon im ICO zahlreiche unglaubliche Erfolge - Quelle: pepeunchained.com)

Während die meisten anderen Meme-Coins auf der Blockchain eines größeren Coins aufgelegt sind, ist das bei $PEPU anders. Der neueste Pepe-Coin hat nämlich seine eigene Layer-2-Lösung und damit seine eigene Blockchain. Diese ist sogar unglaublich leistungsfähig. Denn sie wickelt Transaktionen deutlich schneller und effizienter sowie unter geringeren Gebühren als Ethereum ab.

Damit könnte bald $PEPU der größere Coin sein, auf dessen Blockchain andere Coins gelauncht werden, sobald auch andere Entwickler die $PEPU-Chain für ihre neuen Projekte nutzen. Damit könnte der Kurs von $PEPU durch die Decke gehen und alle, die den Coin noch im Presale gekauft haben, könnten hohe Gewinne erzielen. Allerdings endet der Vorverkauf schon bald. Interessenten sollten sich also beeilen.

