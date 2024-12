Krypto-Wale treiben XRP auf 7-Jahres-Hoch: Was passiert jetzt?

Während Kryptowährungen in der Breite verlieren und bei Bitcoin und Ethereum die Kursverluste in 24 Stunden sogar rund 2-3 Prozent betragen, sieht es bei XRP anders aus. XRP pumpt munter weiter und steht 40 Prozent in den letzten 24 Stunden im Plus. Der aktuelle Kurs liegt bei 2,70 US-Dollar. Krypto-Wale treiben XRP auf ein 7-Jahres-Hoch. Der Markt wird bullischer und XRP bleibt eines der heißesten Eisen in der aktuellen Marktphase.

Doch was steckt hinter diesem jüngsten Pump? Springt XRP nun weiter an oder folgen irgendwann erst einmal Gewinnmitnahmen? Ripple-Wale positionieren sich augenscheinlich klar:

Ripple-Wale sind bullisch: Was bietet XRP?

Die jüngste Analyse von CryptoQuant zeigt, dass die Aktivität von Walen bei XRP ein Rekordniveau erreicht hat. Dieses ungewöhnlich hohe Engagement signalisiert, dass XRP zunehmend als wertvolles Asset wahrgenommen wird. Die intensive Wal-Aktivität spiegelt das steigende Vertrauen großer Investoren in das Potenzial von XRP wider. Gleichzeitig verzeichnet XRP aktuell eine rasante Kursentwicklung und erreichte mit 2,19 US-Dollar am 1. Dezember ein Sieben-Jahres-Hoch. Heute notiert XRP schon bei 2,70 US-Dollar. Dieser Preisanstieg hat XRP mittlerweile zur drittgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung gemacht und Solana sowie Tether übertroffen.

So haben Ripple-Wale in den letzten Tagen am Wochenende 160 Millionen XRP akkumuliert, für einen Preis von 380 Millionen US-Dollar.

Die Rallye, die Mitte November begann, wird durch verschiedene Faktoren gestützt. Wichtige Partnerschaften und Innovationen von Ripple Labs stärken das Fundament von XRP. Darüber hinaus spekulieren Anleger auf die mögliche Einführung eines XRP-ETFs, was zusätzliches institutionelles Kapital anziehen könnte. Rechtssicherheit könnte es nach dem Rücktritt von Gary Gensler bei der SEC geben. Die Kombination aus technologischem Fortschritt, Marktakzeptanz und bullischem Momentum macht es für Skeptiker schwer, sich gegen das Momentum zu stellen.

Obgleich der Markt aktuell stark überhitzt wirkt, bleiben Short-Positionen hochriskant. Die Ripple-Community treibt XRP leidenschaftlich weiter an.

Krypto-Tipp: Dezentraler Meme-Coin Flockerz setzt auf Community-Hype

Investoren, die höhere Renditen suchen, setzen oft auf kleinere Kryptowährungen. Diese bieten zwar größere Risiken, haben jedoch durch niedrigere Marktkapitalisierung und begrenzte Marktanteile das Potenzial für signifikante Kursgewinne bei positiven Entwicklungen. Ein vielversprechendes Projekt in diesem Bereich ist Flockerz:

Flockerz verfolgt einen dezentralen Ansatz, der Transparenz und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Im Gegensatz zu stark zentralisierten Projekten wie XRP setzt Flockerz auf die Einbindung der Community. Mit dem "Vote-to-Earn"-Modell bietet es eine einzigartige Verbindung von Partizipation und finanziellen Anreizen. Mitglieder erhalten Belohnungen, indem sie sich aktiv an Abstimmungen beteiligen. Dieses Konzept hat bereits breite Unterstützung gefunden, wie die erfolgreichen Ergebnisse des Presales mit über 4 Millionen US-Dollar zeigen.

Ein zentrales Element von Flockerz ist die DAO "Flocktopia". Diese ermöglicht es Token-Haltern, an wichtigen strategischen Entscheidungen teilzunehmen. Ob es um Marketingstrategien oder technische Weiterentwicklungen geht - jede Stimme hat Gewicht. Die dezentralen Entscheidungsprozesse werden durch zusätzliche Token-Belohnungen gefördert, was das Engagement der Community stärkt.

Die Token-Allokation ist strategisch auf Stabilität und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. 70 Prozent der Token sind der Community gewidmet, wobei ein Großteil als Staking-Belohnungen vorgesehen ist. Der Rest wird für Presales, Treasury-Reserven und Marketing verwendet, während 10 Prozent der Börsenliquidität zugutekommen.

Für frühe Investoren bietet der Presale im Dezember attraktive Konditionen. Unterstützt werden Investitionen mit ETH, USDT, BNB und Kreditkarten. Mit einer Staking-Rendite von fast 600 Prozent APY können Anleger vor dem offiziellen Handelsstart bereits von ihrem Engagement profitieren.

