FreeDum Fighters erzielt 720.000 USD und wird in 5 Tagen erstmalig gelistet

Der neuartige PolitiFi-Memecoin FreeDum Fighters ($DUM) hat mit seinem Vorverkauf mittlerweile mehr als 720.000 USD eingeworben, da einige Analysten erwarten, dass der Sektor nach der Wahl an Bedeutung gewinnen könnte.

Schließlich zählen einige dieser Memetoken unter anderem zu Unterstützern von Donald Trump, wobei sie ihn während seines Wahlkampfes und bei seinen Gerichtsverhandlungen geholfen haben. Somit dürfte sie eine besondere Gunst erlangt haben.

Ebenso entwickelt sich auch der Memecoin-Sektor kontinuierlich weiter und so gibt es immer mehr Projekte, welche sich auf sinnvolle Geschäftsmodelle konzentrieren. Eines von ihnen ist FreeDum Fighters, das den PolitiFi-Sektor gamifiziert und mit Komponenten des von Vitalik Buterin gelobten InfoFi-Sektors kombiniert sowie sogar Polymarket in den Schatten stellen kann.

Das Projekt hat die Aufmerksamkeit der an Politik interessierten Investoren auf sich gezogen. Da er im Unterschied zu den anderen nicht nur eine Investmentmöglichkeit für die US-Wahl bietet, sondern auch mit seinen exklusiven Gesprächsrunden und motivierenden Belohnungen für eine bessere Informationsbeschaffung sorgen kann.

Somit könnte er sogar der Prognoseplattform Polymarket gefährlich werden, welche in diesem Jahr einen neuen Rekord bei den Einnahmen verzeichnet hat. Sofern die Adoption erfolgt und die Qualität der Informationen durch Belohnungen für etwa Journalisten gesteigert wird, könnte dies schon bald möglich sein.

Fortan verbleiben nur noch weniger als fünf Tage, um die $DUM-Coins im Presale für einen Preis in Höhe von 0,000113 USD zu kaufen. Allerdings verwendet der Vorverkauf einen Preiserhöhungsmechanismus, sodass bis zur ersten Listung zusätzliche Buchgewinne erzielt werden können.

FreeDum Fighters kann PolitiFi und InfoFi revolutionieren

In diesem Jahr haben die PolitFi-Memecoins eine hohe Aufmerksamkeit erlangt. Derzeit kommen sie laut den Angaben der Krypto-Datenwebsite CoinGecko auf eine Marktkapitalisierung von rund einer halben Milliarde US-Dollar, während das Handelsvolumen der vergangenen 24 Stunden bei 349 Mio. USD lag.

Zu einigen der größten Gewinner der vergangenen 24 Stunden zählten Hunter Boden mit 127,7 %, Pepe ($TRUMP) mit 83,7 %, TrumpMAGA mit 18,6 % und MAGA Hat mit 15,4 %. Somit konnten sie sich gegenüber der Marktschwäche behaupten, da der breite Kryptomarkt am heutigen Tage 1,7 % seiner Marktkapitalisierung verloren hat.

Kursverlauf von MAGA Hat | Quelle: CMC

Ein Grund für die Beliebtheit der PolitiFi-Memecoins ist, dass sie Humor mit Politik kombinieren. Dies lässt sich auch an den falschen Schreibweisen von Coins wie Doland Tremp ($TREMP), Joe Boden ($BODEN) und Kamala Horris ($KAMA) erkennen.

Ebenso kombiniert FreeDum Fighters diese beiden Aspekte in seinem Projekt. Zudem kehrt es zu seinen Wurzeln zurück, indem es Dogecoin und Pepe einbezieht. So schließt sich Dogecoin der MAGATRON-Seite an, während Pepe dem Team von Sleepy Joe und Kamacop 9000 beitritt.

Mit dieser besonderen Paarung will FreeDum Fighters eine besondere Meme-getriebene politische Dynamik erreichen, welche ihn bis an die Spitze des PolitiFi-Sektors befördert. Zudem gibt es Andeutungen, dass das System noch auf weitere Fragestellungen erweitert werden kann.

FreeDum Fighters bietet ein dynamisches Ökosystem für Debatten und Belohnungen

Seit dem Start von FreeDum Fighters Ende Oktober hat es bereits bewiesen, dass es sich um mehr als nur einen Memecoin handelt. Stattdessen ist es eine Plattform, auf welcher politische Themen auf Kryptowährungen treffen.

Somit bietet es - vergleichbar mit Polymarket - einen Dienst, auf welchem Nutzer an neutralere Informationen gelangen können. Dies ist laut Ansicht von Vitalik Buterin besonders wertvoll, da diese bei richtigen Prognosen eine Belohnung erhalten. Somit kann man sich der Wahrheit besser annähern, als dies bei der einseitigen Berichterstattung der meisten Länder der Fall ist.

Ebenso offeriert FreeDum Fighters zwei unterschiedliche Staking-Pools, welche für MAGATRON und Kamacop 9000 angelegt wurden. Dabei zahlt letztere gerade eine deutlich höhere Rendite, da sich weniger Anleger die dafür vorgesehene Rendite teilen. Dennoch konnte MAGATRON die Führung übernehmen, da deren Käufer einen zusätzlichen AirDrop erhalten.

Durch hochwertige Beiträge in den Diskussionsräumen können die Nutzer zudem weitere Belohnungen in $DUM-Coins verdienen. Auf diese Weise wird möglicherweise auch die Teilnahme von Journalisten, Analysten, Wissenschaftlern und weiteren gefördert.

Auch wenn die US-Wahl mittlerweile vorüber ist, hat das Projekt FreeDum Fighters erst gerade begonnen und wird bald an den Kryptobörsen eingeführt. Mit diesem investiert man zudem in den vielversprechenden neuen InfoFi-Sektor, welcher eine überdurchschnittliche Chance bereithält.

Somit positioniert sich FreeDum Fighters als Ökosystem, welches für die umstrittensten politischen Themen eine Plattform bietet. Eine nähere Analyse des $DUM-Coins hat Borch Crypto vorgenommen, welche Sie im folgenden Video finden.

So schließen Sie sich FreeDum Fighters an

Das PolitiFi-Projekt FreeDum Fighters ist hervorragend für den Wandel des PolitiFi- und des InfoFi-Sektors gerüstet. Dieser spannenden Bewegung können Sie sich über den Vorverkauf anschließen, welcher jedoch in spätestens fünf Tagen abgeschlossen wird.

Möglich ist die Teilnahme über die offizielle Website von FreeDum Fighters. Dort können Sie einfach eine digitale Geldbörse wie Best Wallet verbinden sowie danach ETH, BSC, BASE, SOL, USDT und USDC für die Zahlung verwenden.

Zudem wurde der Smart Contract von Coinsult und SolidProof auf Risiken überprüft und für sicher befunden. Weitere Informationen über FreeDum Fighters wie das Whitepaper und die Roadmap finden Sie auf der Website. Schließen Sie sich jetzt der PolitiFi-Bewegung von FreeDum Fighters auf X und Telegram an.

