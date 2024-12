Peking (ots/PRNewswire) -Snowsky Salt Industry Group Co., Ltd. (Snowsky Salt, 600929.SH), ein chinesisches Unternehmen, das Salz herstellt und vertreibt, brachte am 27. November eine Reihe neuer Produkte auf den Markt, die auf ökologischem Salz basieren.An der Eröffnungsveranstaltung, die in Changsha, der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hunan, stattfand, nahmen mehr als 160 Vertreter von Industrieverbänden, Unternehmen und Institutionen wie der China Salt Association, der China Cuisine Association, dem State Information Center, dem China National Light Industry Council, der Suyan Group, der Guangxi Salt Industry Group usw. teil.Wie zu erfahren war, umfassen die neuen Produkte sechs Serien, darunter "ökologisches Brunnensalz" und "ökologisches Meer- und Seesalz", und 12 Spezifikationen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen Verbraucher gerecht zu werden.Bei der Auftaktveranstaltung ging Snowsky Salt eine strategische Kooperation mit JD Super, der Supermarktsparte von JD.com, ein, um die neue Serie ökologischer Salzprodukte exklusiv auf den Markt zu bringen. Gleichzeitig wurden strategische Kooperationsvereinbarungen mit mehreren Vertriebshändlern unterzeichnet, um gemeinsam die Verkaufsförderung für die neuen Produkte zu steigern und die hochwertige Entwicklung der Branche zu fördern.Snowsky Salt wurde im Dezember 2011 gegründet und besitzt sechs national ausgewiesene Salzproduktionsunternehmen, 16 regionale Vertriebsniederlassungen und ein Handelsunternehmen in China. Das Unternehmen wurde am 26. März 2018 erfolgreich an der Shanghaier Börse notiert, bekannt als "die erste Aktie der chinesischen Salzreform".Snowsky Salt, dessen Markenwert sich auf 11,818 Mrd. Yuan beläuft, hat sich zu einem führenden Salzhersteller in China entwickelt.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343325.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2570443/Snowsky.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-snowsky-salt-stellt-neue-okologische-salzprodukte-vor-302320077.htmlPressekontakt:silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5921930