AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu bayerischen Autogipfel:

Für die Autohersteller ist klar, dass das E-Auto ein wichtiges Rad in der Mobilität der nächsten Jahre sein wird. Um Schwung in den Markt zu bringen, müssen die Anreize besser werden. Nötig ist zudem endlich ein klares Signal, dass man im E-Auto die Zukunft sieht - zumindest, bis es bessere Lösungen am Markt geben sollte. Die ewige Debatte um Technologieoffenheit und ob und wann das Verbrennerverbot kommt, bewirkt das Gegenteil. Einen klaren Kurs hat hier auch der Autogipfel der Staatsregierung vermissen lassen.