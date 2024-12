FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Warnstreiks bei VW:

In der Automobilindustrie spitzt sich die Krise zu. (.) Besonders schwierig ist die Lage im Volkswagen-Konzern. (.) Mit einer ersten Welle von Warnstreiks hat [die IG Metall] am Montag demonstriert, dass sie bereit für den Kampf ist. Ihre Mitglieder erwarten, dass sie notfalls auch unbefristete Streiks ausruft. Aber gleichzeitig ist klar: An Einschnitten führt kein Weg vorbei. (.) Der Vorstand um Konzernchef Oliver Blume muss gegensteuern. (.) Noch wichtiger wäre, dass die Politik sich endlich dazu durchringt, ihren Einfluss auf den Konzern zu verringern. Über Jahre wurden Einsparungen verschleppt, auch weil sich der Großaktionär Niedersachsen im Gespann mit der IG Metall dagegen wehrte. Hätte VW früher umgesteuert, wäre die Not jetzt weniger groß, ebenso wie die Unsicherheit der Beschäftigten./yyzz/DP/mis