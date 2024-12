Dieses Signal, das es in der vergangenen Woche am Aktienmarkt gab, ist der eindeutige Anstoß dafür jetzt noch schnell Aktien zu kaufen, bevor sie weiter steigen. Doch was steckt eigentlich dahinter? In der vergangenen Woche gab es am Aktienmarkt ein klares statistisches Signal, das zum Kauf von Aktien rät, wie eine neue Studie von LPL Financial zeigt. Das müssen Sie jetzt konkret wissen: Klares Signal an der Börse? An der Börse gibt es durch lange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...