Leverkusen (ots) -Unsere digital vernetzte Welt erfordert eine leistungsstarke Infrastruktur - Glasfaser steht dabei im Mittelpunkt. Doch der Ausbau ist eine Herausforderung: Wie können Netzbetreiber, Bauunternehmen und Technologie effizient zusammenwirken, um diese Schlüsseltechnologie voranzutreiben? Ein innovativer Ansatz des Unternehmens Fiber Experts liefert Antworten.Der Glasfaserausbau in Deutschland steht vor enormen Herausforderungen: Die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsinternet wächst rasant und die Netzbetreiber haben ambitionierte Ausbauziele. Doch die Umsetzung dieses Vorhabens ist logistisch komplex und der Glasfaserbauprozess noch immer weitgehend analog. Hier setzt Fiber Experts an:Fiber Experts ist ein noch junges Unternehmen, das jedoch auf über 25 Jahre gebündelte Branchenerfahrung zurückgreifen kann. Ziel des Teams ist es, den gesamten Glasfaserbauprozess durch Digitalisierung intelligenter, effizienter und transparenter zu gestalten. Seit der Gründung im Jahr 2021 befindet sich das Unternehmen auf einem konsequenten Wachstumskurs und hat sich als verlässlicher Partner für Telekommunikationsunternehmen, Städte und Kommunen etabliert."Uber hat den Prozess transparent und einfach für den Kunden gestaltet und damit den Markt revolutioniert, und genau das gleiche machen wir für das Glasfaserbusiness", erklärt CEO Raimund Winkler.Die digitale Bauplattform: Netzbetreiber und Baupartner effizient vernetzenEine der größten Aufgaben beim Ausbau von Glasfaser ist die reibungslose Koordination der verschiedenen Akteure - von Kommunen, über Bauunternehmen bis hin zu Telekommunikationsunternehmen und Netzbetreibern.Fiber Experts bietet eine Plattform, die den gesamten Glasfaserausbauprozess digital abbildet - von der Trassenverlegung bis hin zum Kundenanschluss in der Wohnung. Die Plattform verbindet spezialisierte Baupartner mit Netzbetreibern und ermöglicht es, Projekte intelligent und effizient zu steuern. Durch digitale Erfassung der Baugebiete und detaillierte Risikoanalysen können Ausbauprojekte schlüsselfertig und zu festen Kosten umgesetzt werden.Mit digitalen End-to-End-Prozessen und smarten Tools wird der Baufortschritt für Netzbetreiber in Echtzeit sichtbar, was den Ausbau nicht nur planbar, sondern auch kosteneffizient macht. Fiber Experts geht damit über den klassischen Tiefbau hinaus und macht Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch schneller. Besonders kleine Bauunternehmen profitieren von der Unterstützung und können mit Hilfe der digitalen Tools ihre eigenen Prozesse optimieren.Ruben Dittrich, Senior Partner und Projektmanager bei der Telekom, einem Kunden der Fiber Experts, hebt hervor: "Besonders im Bereich der Digitalisierung profitieren wir davon, dass die Fiber Experts Deutschland GmbH Daten selbstständig und präzise aufbereitet, wodurch Prozessschritte sehr autark ablaufen können. Das entlastet uns als Kunden und sorgt für eine schnellere Abwicklung."Fiber Experts ist bundesweit für zahlreiche Netzbetreiber aktiv und hat in kürzester Zeit Hunderttausende Glasfaseranschlüsse realisiert - ein eindrucksvoller Beleg für die Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Neben einer umfangreichen Erfahrung im Ausbau ländlicher Gebiete verfügt Fiber Experts auch über besondere Expertise im Glasfaserausbau in städtischen Ballungsräumen. Hier zeigt Fiber Experts, dass es in der Lage ist, die besonderen Herausforderungen des urbanen Ausbaus zu meistern, wo komplexe Logistik, enge Zeitrahmen und dichte Bebauung zusätzliche Hürden darstellen. Die Fähigkeit, auch in solchen anspruchsvollen Umfeldern effizient und zügig zu arbeiten, verdeutlicht die Vielseitigkeit und Robustheit der digitalen Plattformlösung von Fiber Experts.Digitale Prozesse und erfahrene Fachkräfte: Die perfekte SymbioseDoch der Erfolg liegt nicht allein in der Digitalisierung. Eine starke Projektsteuerung durch erfahrene Fachkräfte ist ebenso essenziell. Hinter Fiber Experts steht ein Team erfahrener Branchenexperten mit über 25 Jahren Know-how im Glasfaserausbau. Dieses gebündelte Wissen, kombiniert mit der Leidenschaft für zukunftsweisende Technologien, bildet den Motor des Unternehmenswachstums.Die Fiber Experts zeigen eindrucksvoll, wie ein klarer Plan und modernste digitale Technologien Hand in Hand gehen können, um eine der größten Infrastrukturherausforderungen Deutschlands zu meistern. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz wird der Glasfaserausbau zukunftssicher gestaltet - für Netzbetreiber, Baupartner und die digitale Zukunft Deutschlands.Trotz Verankerung in der Baubranche hat Fiber Experts ein Wachstum erzielt, das mit dem von digitalen IT-Plattformen vergleichbar ist - ein Erfolg, der die Innovationskraft des Unternehmens unterstreicht. Mit ihrer Arbeit bauen sie nicht nur Glasfasernetze, sondern auch Brücken in eine Zukunft, die schneller, smarter und vernetzter ist.