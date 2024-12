© Foto: picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Warren Buffett hat sich in diesem Jahr von vielen seiner Bank-of-America-Anteilen getrennt. Aus technischer Perspektive könnte der Verkauf zu früh gewesen sein.Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Bank of America Investorenlegende Warren Buffett sorgte mit seinen Transaktionen auch in diesem Jahr für viel Aufsehen. Umso mehr, als dass er nicht auf der Käufer-, sondern vorwiegend der Verkäuferseite agiert und sich neben Anteilen von Apple vor allem von Aktien der Bank of America getrennt hat. Durch die anhaltenden Wertpapierverkäufe ist der Cash-Bestand seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway auf den höchsten Stand der Unternehmensgeschichte geklettert. Für die Verkäufe hat …