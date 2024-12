Kronberg (ots) -- Jaguar besinnt sich auf sein ursprüngliches Ethos "Copy Nothing": Nach dem Debüt der mutigen neuen visuellen Identität erfolgt nun der nächste Schritt auf dem Weg der Transformation - in Form eines unverwechselbaren Design-Vision-Konzepts- Der Jaguar Type 00 ist ein Beispiel für Jaguar in seiner besten Form: Ein furchtloses Statement, ein Objekt der Begierde, eine Design-Vision mit mutigen Formen und opulenten Proportionen - eine Inspiration für zukünftige Modelle von Jaguar- Der Name umfasst das Erbe und Zukunft der Marke: Die Vorsilbe "Type" verweist auf die Wurzeln der Marke. Die Nullen stehen für null Emissionen und für den Beginn einer komplett neuen Modellfamilie- Einzigartig und anders als die Norm: Das visionäre Design widersetzt sich den gängigen Standards für Elektrofahrzeuge - mit langer Motorhaube, geschwungener Dachlinie, Fließheckprofil und 23-Zoll-Leichtmetallrädern; all das schafft eine spektakuläre Silhouette- Der Type 00 steht für die neue lebhafte Identität von Jaguar. Symbole des Wandels unterstreichen die Transformation, inspiriert vom reichen Erbe der Marke - darunter der "Leaper" als kostbarem Herkunftsnachweis- Das furchtlose neue Jaguar Gesicht, die bündigen Flächen, die scheibenlose Heckklappe und das mit der Karosserie harmonierende Panorama-Glasdach vermitteln einen skulpturalen Eindruck- Jaguar präsentiert den Type 00 in zwei Farben: Miami Pink und London Blue - die erste Farbe spiegelt die ikonische Art-Déco-Umgebung seiner Weltpremiere wider, die zweite Farbe verweist auf sein britisches Erbe- Der globale Neubeginn von Jaguar auf der Miami Art Week unterstreicht die Rolle der Marke als Verfechter der Kunst und feiert britische Kreativität und aufstrebende Künstler- Die Transformation von Jaguar wird der Präsentation des ersten neu gestalteten Serienfahrzeugs fortgesetzt - einem elektrischen viertürigen GT; enthüllt Ende 2025 und produziert im Vereinigten Königreich. Siehe auch: www.jaguar.com/copy-nothing- Das zukünftige Modell wird auf der speziellen Jaguar Electric Architecture (JEA) basieren und eine Reichweite von bis zu 770 Kilometer (WLTP)* erreichen. Das Laden von bis zu 321 Kilometern ist in nur 15 Minuten möglichJaguar enthüllt eine unverwechselbare, unerwartete und dramatische Manifestation, mit der die Marke seine Transformation fortsetzt. Der Type 00 (ausgesprochen: Type Zero Zero) verkörpert Jaguars kreative Philosophie des opulenten Modernismus kurz nach dem Debüt der neuen Markenidentität.Die Weltpremiere der Design-Vision-Konzept auf der Miami Art Week, die den Süden Floridas für sechs Tage zum Zentrum der Kunstwelt avancieren lässt, gibt einen Vorgeschmack auf das, was von Jaguar zu erwarten ist: Denn die Marke besinnt sich auf die ursprüngliche "Copy Nothing"-Ethos ihres Gründers Sir William Lyons.Adrian Mardell, CEO von JLR, sagt: "Die Magie von Jaguar liegt mir sehr am Herzen - eine einzigartige britische Luxusmarke, die in ihrem Erbe, ihrer Kunstfertigkeit und ihrer emotionalen Anziehungskraft unübertroffen ist. Das ist Jaguar, wie wir es wieder aufleben lassen. Wir werden das gleiche Gefühl der Ehrfurcht erzeugen, welches die ikonischen Modelle wie der E-Type umgab. Unsere Reise ist bereits in vollem Gange - geleitet von unserem ursprünglichen Ethos "Copy Nothing" und das Ergebnis wird nicht weniger als spektakulär sein."In Miami wird die Transformation von Jaguar zu einer reinen Elektromarke mit einer aufregenden Modellfamilie von äußerst begehrenswerten und exklusiven neuen Luxusfahrzeuge fortgesetzt. Dieser Wandel geht über die Produkte hinaus, die Jaguar entwirft und entwickelt - er stellt eine Neuausrichtung der gesamten Marke dar.Rawdon Glover, Managing Director bei Jaguar, erklärt: "Wir haben einen furchtlos kreativen neuen Charakter für Jaguar geschaffen, welcher der DNA der Marke folgt - aber zugleich zukunftsorientiert und relevant ist und wirklich aus der Masse heraussticht."Weltpremiere: Type 00Vorhang auf für den Type 00 - die physische Manifestation der neuen kreativen Philosophie von Jaguar: Exuberant Modernisme. Die Vorsilbe "Type" verweist auf die Herkunft der Marke, auf Modelle wie den wegweisenden E-Type. Die erste Null steht für null lokale Emissionen, die zweite für seinen Status als Auto Null unserer komplett neuen Modellfamilie. Sein visionäres Design widersetzt sich den Konventionen von Elektrofahrzeugen - mit einer langen Motorhaube, einer geschwungenen Dachlinie, 23-Zoll-Leichtmetallrädern, einem Fließheckprofil und einem vom Bootsbau inspirierten Heckabschluss. Er zeigt eine spektakuläre Silhouette mit raffinierten, modernistischen Oberflächen. Dieses Design wird ermöglicht von der einzigartigen und speziellen Fahrzeugarchitektur, der Jaguar Electrical Architecture (JEA).Professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer von JLR, sagt: "Der Type 00 ist der Ausdruck der neuen kreativen Philosophie von Jaguar in Reinform. Er hat eine einzigartige Präsenz. Er ist das Ergebnis von mutigem, uneingeschränktem kreativem Denken und unerschütterlicher Entschlossenheit. Er ist unsere erste greifbare Umsetzung und der Grundstein für eine neue Familie von Jaguar Modellen, die anders aussehen wird als alles, was Sie bisher gesehen haben. Der Type 00 ist eine Vision, die nach dem Höchstmaß an künstlerischer Leistung strebt."Opulenter ModernismusDie neue kreative Philosophie von Jaguar basiert auf drei grundlegenden Merkmalen, die in jedem Teil der Marke und überall, wo sie in Erscheinung tritt, zum Ausdruck kommen - sowohl in einer neuen künstlerischen visuellen Identität als auch in der Art und Weise, wie sie Kundenbeziehungen aufbaut.- Opulent: Lebendig, ungehemmt und furchtlos - in den Fahrzeugen, die die Marke kreiert und in den Momenten, die sie schafft.- Modernistisch: Zukunftsorientiert, neugierig und inspiriert von der Welt - respektvoll gegenüber der Vergangenheit, nicht von ihr diktiert.- Fesselnd: Ganzheitlich, sinnlich und außergewöhnlich - sinnvolle Verbindungen mit Kunden schaffend.Den Spirit der Marke Jaguar einfangenDer Type 00 ist der Auftakt einer neuen Generation von Jaguar Modellen, die den Geist und die Essenz der Marke in ihrer besten Form wieder aufleben lassen wird. Ausgangspunkt war ein leeres Blatt Papier - sowohl aus der Sicht des Designs als auch der Technik. Eine neue und einzigartige Architektur, JEA, wurde von Grund auf entwickelt, um das spektakuläre Design des Type 00 zu ermöglichen.Die speziell entwickelte Technologieplattform garantiert den Kunden ein faszinierendes Fahrerlebnis, ein überzeugendes Handling und beispielhaften Fahrkomfort.In einem immer homogeneren EV-Markt werden die neuesten Technologien im Bereich Elektrifizierung und das atemberaubende Design die künftigen Jaguar Modelle herausstechen lassen.Das erste Jaguar Serienmodell der neuen Generation wird ein viertüriger GT sein, der Ende 2025 vorgestellt wird. Mit einer Akkuladung wird er bis zu 770 Kilometer (WLTP)* zurücklegen können und an der Schnellladesäule in nur 15 Minuten bis zu 321 Kilometer an Reichweite hinzugewinnen.**Exklusive Brand StoresDie physische Verkörperung der Kultur von Jaguar wird für Kunden auf der ganzen Welt in einer ausgewählten Anzahl exklusiver Brand Stores zum Leben erweckt. Diese eindrucksvollen Orte werden einen Einblick in die Welt von Jaguar geben, indem sie die Umgebung und die lokale Kultur einbeziehen, sie werden ergänzt durch ein größeres globales Netzwerk von luxuriösen Showrooms. Der erste neue Brand Store von Jaguar wird im Herzen des Pariser Luxusmodeviertels eröffnen, im "Goldenen Dreieck" im 8. Arrondissement.Dramatisches ExterieurdesignDas selbstbewusste neue Gesicht verbindet senkrechte, bündige Flächen mit der neuen Jaguar Markensignatur in der Mitte. An der Front betont eine markante und präzise Lichtsignatur die Fahrzeugkanten, was dem Fahrzeug Breite und Erdung verleiht.Das Seitenprofil wird von kühnen Proportionen dominiert, wo der Jaguar "Leaper" in einen handgefertigten Messingblock auf jeder Seite des Fahrzeugs gelasert ist. Diese Barren entfalten sich theatralisch, um nach hinten gerichtete Kameras zu enthüllen, die - wie die Ladeanschlüsse und die vorderen Lufteinlässe - verborgen bleiben, bis sie gebraucht werden.Das Heck setzt den mutigen Auftritt fort. Die scheibenlose Heckklappe und das verglaste Panorama-Dach, das mit der Karosserie harmoniert, vermitteln den Eindruck einer Skulptur. Eine markante horizontale Strikethrough-Grafik beherrscht die Heckansicht. Sie verbirgt die spektakulären, über die gesamte Breite reichenden Rückleuchten und unterstreicht sowohl Kraft als auch Größe des Type 00.Constantino Segui Gilabert, Leiter Exterieurdesign bei Jaguar, erklärt: "Jaguar ist kein Ort für Gewöhnliches. Wenn man einen neuen Jaguar zum ersten Mal sieht, muss er einen Hauch von Ehrfurcht auslösen - weil man so etwas noch nie gesehen hat. Der Type 00 zieht die Aufmerksamkeit auf sich wie die besten Jaguar Modelle der Vergangenheit. Er ist eine dramatische Erscheinung, die den einzigartigen Geist von britischer Kreativität und Originalität verkörpert. Er zelebriert die Kunst und verkörpert die Essenz des Opulenten Modernismus."So wie zwei Exemplare des E-Type bei seiner Premiere auf dem Genfer Automobilsalon 1961 dabei waren, werden bei der Enthüllung des Type 00 zwei unterschiedliche Interpretationen der neuen Design-Vision von Jaguar präsentiert. Ein Exemplar in Satin Rhodon Rose - in Anlehnung an die Pastellfarben der ikonischen Art-Déco-Architektur der Stadt "Miami Pink" genannt - ist vom charakteristischen Rosa inspiriert, das Messing im Laufe der Zeit annimmt. Daneben gibt es ein weiteres Modell in Inception Silver Blue. Der "London Blue" getaufte Farbton ist vom Opalescent Silver Blue der 1960er Jahre inspiriert und verweist auf die britischen Wurzeln von Jaguar.Faszinierendes InterieurWenn sich die spektakulären Schmetterlingstüren und die "Pantograph"-Heckklappe öffnen, ergibt sich ein Blick auf ein modernistisches Interieur, welches die opulenten Proportionen des Exterieurs aufgreift. Drei handgefertigte Messinglinien erstrecken sich über die gesamte Länge des atemberaubenden Innenraums - mit einem zentralen 3,20 Meter langen Messingträger, der die beiden schwebenden Instrumententafeln gliedert.Mary Crisp, Leiterin Werkstoff-Design, sagt: "Die Idee hinter der Auswahl der Werkstoffe für den Type 00 beruht auf authentischen, unerwarteten Materialien und bestechenden Farben - wodurch unsere neue kreative Philosophie überall sichtbar wird. Wir haben drei Hauptmaterialien ausgewählt: Messing, Travertinstein und Textilien. Die Art und Weise, wie wir diese Materialien verwenden, stellt Kunstwerke voller Mut dar und schafft eine einzigartige Atmosphäre."Beruhigender Travertinstein dient als Fundament, das die freischwebenden Sitze und das zentrale Mittelteil trägt. Er bestimmt die reichhaltige tonale Farbpalette des Innenraums. Die gewebten Textilien unterstreichen den Eindruck der Handwerkskunst. Die beiden Sitze, die Soundbar und der Teppich sind mit einer Wollmischung umhüllt, die sich angenehm anfühlt und von handgewebten Garnen inspiriert wurde.Tom Holden, Leiter Interieurdesign bei Jaguar, erläutert: "Genau wie beim Exterieur sind praktisch nutzbare Technologien auch im Fahrzeuginneren ein echtes Markenzeichen. Bildschirme gleiten geräuschlos und effektvoll aus dem Instrumententräger, bei Bedarf öffnen sich elektrisch betriebene Ablageflächen sanft und bringen sanft versteckte Farbtupfer zum Vorschein. Wir sind der Ansicht, dass Technologie das moderne Luxuserlebnis bereichern und nicht die Architektur dominieren sollt und der digitale Bildschirm in der Mitte der Armaturentafel ist ein gutes Beispiel für diese Philosophie. Das Clearsight-Display ersetzt den traditionellen Rückspiegel und verbessert die Rundumsicht."Ein Erlebnis für die SinneType 00 ist ein sinnliches Erlebnis. Sein mit der Karosserie harmonierendes Panorama-Glasdach wirft ein raffiniertes Muster auf die Innenraummaterialien, wodurch Texturen zum Leben erweckt werden und ihr Charakter im Laufe des Tages variiert.Das Designteam von Jaguar hat neue Wege zur Verbesserung des Innenraums erforscht. Mit dem einzigartigen "Prism"-Gehäuse können die Insassen den Innenraum an ihre Stimmung anpassen. Die Funktion zielt darauf, dass sich die Kunden mit dem Fahrzeug verbunden fühlen und das Konzept der individuellen Gestaltung und Personalisierung erweitern. Es befindet sich hinter einer exquisit gestalteten elektrisch betriebenen Tür an der Karosserie und enthält drei Objekte aus Naturmaterialien: Messing, Travertin und Alabaster. Gemeinsam schaffen sie eine neue sensorische Erfahrung, die den Benutzer zum Nachdenken und zur Wertschätzung einfacher Empfindungen einlädt.Durch die Platzierung eines der drei Objekte in der Mittelkonsole lässt sich die Atmosphäre im Innenraum individuell beeinflussen. Alles - von der Ambientebeleuchtung über die einzigartige Klangkulisse bis hin zu den maßgeschneiderten Bildschirmgrafiken - spiegelt die Eigenschaften des gewählten Naturmaterials wider. Spezielle Düfte interagieren mit den Materialien und sorgen für eine vollkommen neue Art der Personalisierung.Dieser opulente und künstlerische Ansatz, der die Sinne anspricht, erstreckt sich auch auf die Bildschirme, auf denen Animationen durch die kreative Helldunkel-Technik des "Chiaroscuro" entstehen - dreidimensionale Objekte werden durch Licht und Schatten dargestellt.Symbole des WandelsDer Type 00 zeigt die neue Identität von Jaguar mit kraftvollen Symbolen des Wandels. Sie unterstreichen die Transformation und sind allesamt von der wertvollen Herkunft von Jaguar inspiriert. Dazu zählen:Markensignatur - (Device Mark)Die Unterschrift von Jaguar. Eine kraftvolle Feier des Modernismus - geometrische Form, Ästhetik und Anmut -, bei dem Groß- und Kleinbuchstaben nahtlos ineinander übergehen.Markenemblem - (Makers Mark)Der Jaguar "Leaper" und das Monogramm. Der "Leaper" ist ein kostbares Zeichen der Herkunft. Er steht für Exzellenz und ist das Aushängeschild der Marke - und zwar seit Anfang an. Das neue Monogramm ist ein dezentes künstlerisches Motiv, das die Buchstaben "j" und "r" wiederholt und ein vollendetes Werk kennzeichnet.StrikethroughDiese mutige, lineare Grafik sorgt für eine unverwechselbare Präsenz und ein sofort erkennbares Erscheinungsbild von Jaguar - wo immer die Marke auftritt.Opulente FarbenDer mutige Einsatz von Farbe ist ein Eckpfeiler der neuen Markenidentität von Jaguar, eingebettet in ihre Verbindung zur Kunst - immer in Kombination mit Textur oder Bewegung.Künstlerisches SchaffenJaguar hat sich einen Ruf für Andersdenken erworben, inspiriert von der einzigartigen Vision des Gründers Sir William Lyons. Er war der Meinung, dass Jaguar eine "Kopie von nichts" sein sollte und dass seine Autos als Kunstformen betrachtet werden sollten.Jaguar präsentierte seine kreative Neuinterpretation auf der Miami Art Week mit einer Reihe von kuratierten Galerien an zwei Standorten. Als Titelsponsor der Art Miami zeigt die Marke "Jaguar Exuberance" - eine beeindruckende Inszenierung der dramatischen neuen Bildsprache mit Originalwerken aufstrebender Künstler. Im Miami Design District, dem Szeneviertel für Mode und Architektur, enthüllt Jaguar zudem seine "Copy Nothing"-Installation zur Weltpremiere des Type 00.Rawdon Glover, Managing Director von Jaguar, sagt: "Unsere Präsenz im Miami Design District ist die Verkörperung all dessen, was New Jaguar symbolisiert. Unsere Kunden begeistern sich für Kunst und Kreativität in all ihren Formen."* Vom Hersteller prognostizierte Reichweite, tatsächliche Werte können abweichen.** Geschätzte Ladegeschwindigkeit an einem 350-kW-Schnelllader. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Ausrüstung und Ladebedingungen variieren. Vorserien-Spezifikationen; Änderungen vorbehalten.Über JaguarJaguar inspiriert wie kein anderer. Seit 1935 ist die Marke dann am besten, wenn sie nach vorne schaut. A Copy of nothing - eine Kopie von nichts. Jetzt beginnt eine neue Ära. Die erste physische Präsentation der opulenten kreativen Philosophie von Jaguar - der Type 00 - wird auf der Miami Art Week gezeigt. Furchtlos, einzigartig und emotional ansprechend, strebt Jaguar nach dem höchsten Grad an kreativer Leistung. Die neue Identität und die visuelle Sprache sind Symbole des Wandels, die die Vergangenheit respektieren und die Zukunft inspirieren. Entwicklung und Design von Jaguar haben ihren Sitz in Großbritannien, während die Marke in 117 Ländern verkauft wird. Zusammen mit Range Rover, Defender und Discovery gehört Jaguar zum "House of Brands" von JLR.Jaguar enthüllt den Type 00 als Ausdruck der Designphilosophie und Vision für kommende neue Fahrzeuge. Der Produktionsprozess wird alle Möglichkeiten zur Optimierung der Eigenschaften, des Designs und der Fahrzeugfertigung, Teile und des Zubehörs umfassen, und es werden ständig Änderungen vorgenommen. 