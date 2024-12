München (ots) -Zufußgehen als nachhaltige Mobilitätsform hat Potenzial, denn auch für kürzere Wege ist das Auto oft immer noch die erste Wahl: Etwa jeder fünfte Weg mit dem Auto ist kürzer als zwei Kilometer. Insbesondere in Städten ist der Fußverkehr das zentrale Bindeglied zu anderen Verkehrsarten vor allem zum ÖPNV. Der Bund, einige Länder und mehrere Kommunen haben schon damit begonnen, das Gehen als Form der Alltagsmobilität zu stärken.Im Rahmen seiner diesjährigen Expertenreihe "Fußverkehr: Neue Wege gehen." hat der ADAC in vielen Regionen mit ca. 600 Fachbesuchern über Perspektiven, Konzepte und Lösungsansätze beim Fußverkehr diskutiert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden in kompakter Form vorgestellt sowie von Experten diskutiert.Wir laden Sie ein zurOnline-Veranstaltung "Fußverkehr: Neue Wege gehen."am 10.12.2024 zwischen 9:30 und 12:00 UhrExperten des ADAC sowie Fachleute aus Politik, Wissenschaft und von Verbänden beleuchten zunächst die Potenziale, die sich aus der geplanten nationalen Fußverkehrsstrategie und der StVO-Novelle für die Kommunen ergeben.In der anschließenden Podiumsdiskussion mit Verena Bentele (Sozialverband VdK Deutschland e.V.), Ulrich Chiellino (Leiter Verkehrspolitik beim ADAC e.V.), Friedemann Goerl (Stadt Leipzig), Anne Klein-Hitpaß (Deutsches Institut für Urbanistik DIFU) sowie Roland Stimpel (Fuss e.V.) werden die unterschiedlichen Positionen verdeutlicht.Die Veranstaltung können Medienvertreter unter folgendem Link verfolgen: https://adac.we-bcast.com/Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5921961