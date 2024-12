Berlin/London (ots) -Partnerschaft zwischen Haymarket und Oberauer bringt die weltweit führende Werbe- und Medienmarke in die DACH-RegionDie Markteinführung in der DACH-Region folgt auf den Markteintritt von Campaign in Kanada zu Beginn dieses JahresChefredakteurin von Campaign Germany ist Bärbel Egli-Unckrich, stellvertretende Chefredakteurin ist Nina KirstCampaign (https://www.campaignlive.co.uk/), im Eigentum der Muttergesellschaft Haymarket Media Group (https://haymarket.com/), gibt heute seinen Markteintritt in Deutschland, Österreich und in der Schweiz im Rahmen einer Lizenzpartnerschaft mit dem Medienfachverlag Oberauer (https://www.oberauer.com/) bekannt.Der Markteintritt von Campaign in der DACH-Region ist der jüngste Schritt im Rahmen der globalen Expansionspläne für die Marke. Bereits Anfang des Jahres hat die weltweit führenden Fachmedienmarke für die Werbebranche seine Aktivitäten auf den kanadischen Markt ausgeweitet. Der Launch in Kanada erfolgte im Februar durch die Übernahme des in Toronto ansässigen Werbetitels The Message.In Deutschland und Kanada erscheint Campaign bereits in einem überarbeiteten Brand Design. Die neue Website überzeugt durch ihren prägnanten Look und eine hochmoderne Funktionalität, einschließlich innovativer, datengestützter Berichterstattung, die schrittweise auf allen globalen Websites der Marke eingeführt wird.Kevin Costello, Global Chief Executive der Haymarket Media Group, sagt: "Als wir uns mit Oberauer zusammengetan haben, um Campaign Germany zu starten, waren wir begeistert, in einen Markt einzutreten, der voller Möglichkeiten steckt. Die dynamische Werbelandschaft und die innovative Kreativwirtschaft in Deutschland passen perfekt zur Mission von Campaign, herausragende Leistungen in den Bereichen Marketing und Kommunikation zu feiern und zu unterstützen. Der offizielle Start in der DACH-Region markiert einen bedeutenden Schritt in unserer globalen Expansion und spiegelt die Bedeutung der deutschen Werbeindustrie für unsere Wachstumspläne wider. Ich bin gespannt, wie Campaign sowohl etablierte als auch aufstrebende Zielgruppen in diesem florierenden Markt ansprechen und inspirieren wird."Der Markteintritt von Campaign in Deutschland ergänzt die bestehende Präsenz in neun weiteren Märkten, mit eigenen Websites für Großbritannien, USA, Kanada, den asiatisch-pazifischen Raum, China, Japan, den Nahen Osten, Indien und die Türkei. Die Marke plant außerdem, noch vor Jahresende in Indonesien zu starten.Im Rahmen der Markteinführung wird Campaign auch seine in den jeweiligen Märkten bekannten Event-Formate nach Deutschland bringen. Bereits in Arbeit ist die deutschsprachige Version von "Agency of the Year", weitere werden in der Region folgen, darunter "Campaign Big".Jess MacDermot, Global Portfolio Director bei Haymarket Business Media (HBM), leitet die globalen Expansionspläne von Campaign. Über den heutigen Start sagt sie: "Campaign unterstützt Agenturen, Marken und Medieninhaber weltweit dabei, ihr Geschäft auszubauen und ihre Kreativität zu feiern. Wir freuen uns, in den DACH-Markt zu expandieren - den größten zusammenhängenden Werbemarkt auf dem europäischen Festland -, da seine Präsenz von unschätzbarem Wert und enorm einflussreich ist. Wir können es kaum erwarten, mit Agenturen und Marken jeder Größe zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, ihre Popularität zu erhöhen."Die ersten Mitarbeitenden des Redaktionsteams von Campaign Germany sind drei Branchenexpertinnen und -experten, die die Präsenz der Marke auf dem deutschen Markt vorantreiben werden.Chefredakteurin von Campaign Germany ist Bärbel Egli-Unckrich, eine bekannte Persönlichkeit in der deutschen Kreativ- und Werbebranche. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung begann sie ihre Karriere bei HORIZONT und hatte seitdem prominente Positionen inne, darunter als leitende Redakteurin, Autorin, Moderatorin, Beraterin und Ghostwriterin in verschiedenen Branchen. Als stellvertretende Chefredakteurin kommt Nina Kirst hinzu, die umfangreiche Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit bei PAGE, einem angesehenen deutschen Magazin für Design, Kommunikation und digitale Branchen, mitbringt. David Wöllenstein erweitert das Team im Januar als Redakteur. Sein Fokus liegt auf der Ansprache junger Zielgruppen und dem Ausbau der lokalen Social-Media-Strategie von Campaign. Als Sales Manager verantwortet Bojan Djurasinovic die Vermarktung von Campaign in der DACH-Region. Sebastian Vesper leitet als Director den Bereich Community & New Business. Den Stellenmarkt macht Lisa Hofer.Bärbel Egli-Unckrich, Chefredakteurin von Campaign Germany, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass es nun endlich los geht mit Campaign Germany. In den vergangenen Wochen sind wir bereits in intensivem Austausch mit der deutschen Kreativ- und Werbeindustrie gewesen und haben spannenden Exklusiv-Content vorbereitet. Dabei wollen wir uns nicht nur auf lokale Stories konzentrieren, sondern ganz gezielt den internationalen Austausch fördern - ganz nach dem Motto: Wir bringen die deutsche Werbung in die Welt und die spannendsten Trends aus aller Welt nach Deutschland."Die Oberauer-Geschäftsführerinnen Verena Oberauer (Leiterin Digitale Medien) und Dagny Oberauer (Leiterin Marketing & Vertrieb), stellen fest: "Mit Campaign Germany werden wir uns noch stärker auf den Bereich Werbung und Marketing fokussieren. Mit Haymarket haben wir einen idealen Partner gefunden, der einen internationalen Blick auf diese spannende Branche bietet und gleichzeitig der deutschsprachigen Szene internationale Sichtbarkeit verschafft."Campaign Germany repliziert die Paid-for-Content-Strategie aller anderen regionalen Websites mit vollem Zugriff auf alle Inhalte, die über ein Einzelabonnement oder eine Unternehmenslizenz verfügbar sind.Über die Haymarket Group (www.haymarket.com) (https://www.haymarket.com/)Die Haymarket Media Group ist ein in Privatbesitz befindliches Medien-, Daten- und Informationsunternehmen mit einem umfassen Portfolio an internationalen Fachpublikationen. Das Unternehmen beschäftigt 1.300 Mitarbeitende in Niederlassungen in Großbritannien den USA, Hongkong, Singapur, Indien und Deutschland. Das Portfolio von Haymarket besteht aus mehr als 70 marktführenden Marken, darunter Campaign (https://www.campaignlive.co.uk/), What Car? (https://www.whatcar.com/), MyCME (https://www.mycme.com/) und Asian Investor. (https://www.asianinvestor.net/) Durch Live-Übertragungen, digitale Medien, Printmedien, Bildungsangebote, Daten, technische Dienstleistungen, Video und Audio inspirieren, informieren und stärken die Marken von Haymarket Kunden und Gemeinschaften auf der ganzen Welt.Über CampaignCampaign ist die weltweit führende Medienmarke für die Marketing-, Werbe- und Medienbranche. Neben Großbritannien bedient Campaign die USA (https://www.campaignlive.com/), Kanada (https://www.campaigncanada.ca/), Südostasien (https://www.campaignasia.com/), Indien (https://www.campaignindia.in/), China (https://www.campaignasia.com/), Japan (https://www.campaignjapan.com/), die Türkei, den Nahen Osten und nun auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Mission von Campaign besteht darin, Fachexpertinnen und Fachexperten aus den Bereichen Marketing, Werbung und Medien die kreative Schlagkraft zu bieten, die sie benötigen, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu begeistern. Ziel ist, Marken zu stärken, Geschäftserfolge zu steigern und die Mitarbeitenden in der Branche mit umfassendem Know-how zu unterstützen.Campaign Germany: https://campaigngermany.de/Pressekontakt:Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643, johann.oberauer@oberauer.comTara Geoghegan, Communications & Impact Manager, Haymarket Media Group, communications@haymarket.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005497/100926491