FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt stehen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung nur knapp unter Rekordniveau. Für den Dax zeichnen sich nach dem starken Wochenauftakt moderate Verluste ab, für eine weitere Bestmarke dürfte es zunächst einmal nicht reichen. Der deutsche Leitindex war am Montag mit einem Rekord aus dem Handel gegangen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 19.903 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 dürfte auf der Stelle treten.

Am Vortag hatte der Dax um fast 1,6 Prozent zugelegt. Von Gewinnmitnahmen gibt es bislang aber keine Spur. "Der Dax strebt weiter nach oben", sagte der Chartanalyst Martin Utschneider von Finanzethos. Er sprach von einem Ausbruch des Dax, der gegenwärtig stattfinde. "Die Vorzeichen, dass der deutsche Leitindex in eine Jahresendrally münden könnte, haben sich bewahrheitet".

Interessant dürfte es am Dienstag im Automobilsektor werden. Mit UBS und der Barclays Bank haben sich gleich zwei Investmenthäuser negativ zu Mercedes-Benz geäußert. Deren Aktien verloren auf Tradegate knapp 2 Prozent. BMW gewannen dagegen 1 Prozent dank einer Kaufempfehlung von UBS.

Bei Porsche AG steht einem positiven Kommentar der Barclays Bank eine Abstufung auf "Neutral" von UBS gegenüber. Die Anteile des Autobauers lagen vorbörslich leicht im Minus./bek/jha/

DE0005190003, DE0007100000, DE0008469008, EU0009658145, DE000A0C4CA0, DE000PAG9113