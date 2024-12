The following instruments on XETRA do have their first trading 03.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.12.2024AktienCA81012R5024 Scottie Resources Corp.Anleihen/Fonds1 US20030NDU28 Comcast Corp.2 USU22018AX08 Cox Communications Inc.3 US534187BN88 Lincoln National Corp.4 US588056BB60 Mercer International Inc.5 US124857AF05 Paramount Global6 US92552VAN01 Viasat Inc.7 XS1550169574 Mercedes-Benz Group AG8 US36162JAH95 The GEO Group Inc.9 DE000DW6AFX6 DZ BANK AG10 US852234AF05 Block Inc.11 US30050BAG68 Evolent Health Inc.12 US30063PAC95 Exact Sciences Corp.13 US343412AJ13 Fluor Corp.14 US37940XAT90 Global Payments Inc.15 US40637HAD17 Halozyme Therapeutics Inc.16 US45784PAK75 Insulet Corporation17 US516544AB96 Lantheus Holdings Inc.18 US531229AR32 Liberty Media Corp.19 US538034BA63 Live Nation Entertainment Inc.20 XS2445115541 Manitoba, Provinz21 US653656AB42 NICE Ltd.22 US62914VAK26 Nio Inc.23 US803607AD25 Sarepta Therapeutics Inc.24 US81180WBL46 Seagate HDD25 US86771WAC91 Sunrun Inc.26 US89377MAB54 TransMedics Group Inc.27 US89677QAA58 Trip.com Group Ltd.28 US90353TAL44 Uber Technologies Inc.29 US94419LAF85 Wayfair Inc.30 US98421MAD83 Xerox Holdings Corp.31 DE0008474560 DekaRent-international CF32 AT0000858527 ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A33 DE0009781906 IPAM AktienSpezial34 DE0009780478 W&W Euroland-Renditefonds35 DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds R36 AT0000859509 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R A37 AT0000805221 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T