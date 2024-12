Berlin (ots) -"Altersvorsorge" bleibt das dominierende Sparmotiv der Menschen in Deutschland, vor "Konsum". Das Sparziel "Wohneigentum" erfährt dagegen einen deutlichen Rückgang. Das sind die zentralen Ergebnisse der Herbstumfrage 2024[1] zum Sparverhalten der Bundesbürger. Das Meinungsforschungsinstitut Kantar befragte dazu im Auftrag des Verbands der Privaten Bausparkassen zum 82. Mal über 2.000 Bundesbürger im Alter von über 14 Jahren.Seit drei Jahren ist das Sparmotiv "Altersvorsorge" das beherrschende Sparmotiv und erreicht regelmäßig über 50 Prozent der Nennungen, so auch in der Herbstbefragung (56 Prozent). Dahinter hat sich der "Konsum" als zweitstärkstes Motiv etabliert (45 Prozent). Einen jähen Einbruch gab es beim Sparmotiv "Wohneigentum". Gegenüber dem Vorjahresmonat ging es um 11 Prozentpunkte nach unten, gegenüber der Befragungswelle im Frühjahr um 10,5 Punkte. Das ist der stärkste Rückgang seit dem Frühjahr 2008.Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Privaten Bausparkassen, erklärt: "Hohe Preise für Bestandsimmobilien und Neubauten sowie gestiegene Zinsen machen den Kauf für viele unerreichbar. Die Diskussionen über das Heizungsgesetz und die Grundsteuer verstärken diese Verunsicherung. Der Auftrag an die Bundesregierung lautet: Verlässlichkeit in den Rahmenbedingungen für die Ansparförderung. Die meisten Menschen wollen in den eigenen vier Wänden leben, für sie ist es die beliebteste Form der Altersvorsorge. Der Auftrag an die neue Bundesregierung, egal welcher Couleur, lautet daher: Verlässlichkeit in den Rahmenbedingungen, bei der Ansparförderung und bei den Klimapfaden."Auch die "Kapitalanlage" liegt vergleichsweise stabil bei 32 Prozent, während der "Notgroschen" auf 10 Prozent zulegt. Das Sparmotiv "Ausbildung der Kinder" wird am seltensten genannt (3 Prozent).[1] Die Umfrage fand in der ersten Oktober-Hälfte statt.Pressekontakt:Germaine DahlmannLeiterin KommunikationVerband der Privaten Bausparkassen e.V.030-590091-534dahlmann@vdpb.deOriginal-Content von: Verband der privaten Bausparkassen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29403/5921982